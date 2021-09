Rocío Gil Oset, nieta de Jesús Gil, se casa con Philip Pérez-Cirera

MADRID, 19 (CHANCE)

Rocío Gil Oset, nieta de Jesús Gil se ha dado el 'Sí, quiero' con Philip Pérez-Firera en la basílica de San Francisco El Grande. Francisco Rivera, Pitingo, Jesús Gil, Miguel Ángel Gil, la viuda de Jesús Gil han sido algunos de los rostros conocido que han acudido a la ceremonia matrimonial.

Jesús Gil irradiaba felicidad el día de la boda de su hija Rocío. El empresario, embriago de emoción, lució una gran sonrisa de oreja a oreja que le impidió articular palabra. Miguel Ángel Gil salía muy orgulloso del enlace matrimonial de su hermana: "Muy bonito" y agradece a los medios de comunicación su presencia.

María de los Ángeles Marín Cobo, la viuda de Jesús Gil, sale muy emocionada y orgullosa de la boda de su nieta. Bastante deteriorada y en silla de ruedas, la viuda del político se ha dejado ver vestida de gala en esta ceremonia matrimonial entre Rocío Gil Oset y Philip Pérez-Cirera Roy.

La abuela del novio, Philip Pérez-Cirera Roy, sale del enlace matrimonial de su nieto con rocío gil oset muy orgullosa y feliz: "Estoy muy feliz".

Rocío Gil Oset y Philip Pérez-Cirera Roy salían de la basílica madrileña de San Francisco El Grande y agradecen a la prensa el apoyo y su presencia en uno de los días más importantes de su vida. Muy sonrientes y de la mano, marido y mujer salían como locos de contentos por haber sellado su amor.

Pitingo salía emocionado del enlace matrimonial entre Rocío Gil Oset y Philip Pérez-Cirera Roy: "Muy emotivo, todos felices, muy bonito, una pareja maravilloso". Él ha cantado el ave maría: "He hecho el ave maría, una forma diferente que lo hago". En cuanto a cómo están Antonio David Flores y Olga Moreno, asegura que: "No lo sé, no tengo ni idea, preguntárselo a ellos".

Francisco Rivera desconoce el delicado momento de salud por el que atraviesa la abuela de su hermano y suegra de su padre: "No tengo ni idea" comentó el diestro sobre el ingreso de Doña Ana Martín. Junto a su mujer, Lourdes Montes, Francisco asistió a la boda en la que aseguró estar "muy bien" tras ocho años de matrimonio.