Rocío Monasterio: "Hemos decidido dar un paso adelante para dejar una España mejor a nuestros hijos"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este sábado que "han decidido dar un paso adelante para dejar una España mejor a nuestros hijos" y que su meta es que Santiago Abascal sea el próximo presidente del Gobierno de España.

Monasterio ha presidido esta mañana las Jornadas de Coordinación de la formación en la provincia de Madrid, a las que también acudieron Ignacio Garriga, Jorge Buxadé y Ortega Smith San Lorenzo de El Escorial, 12 de noviembre de 2022. "Mayo de 2023 va a ser decisivo y Vox va a gobernar en un gran número de municipios. Juntos llevaremos a Abascal a la Moncloa", ha señalado.

Monasterio ha animado a todos los miembros de Vox Madrid "a caminar como un solo equipo, servir a los demás y dejar un legado que permanezca para las futuras generaciones".

"Hemos venido a defender la vida, la unidad, la dignidad, la libertad y el trabajo de los españoles. Nuestra meta es ganar nosotros para que España gane. Es que Santiago Abascal sea presidente del Gobierno para que nuestros nietos hereden una España mejor", ha añadido.

Bajo la presidencia de Rocío Monasterio y su equipo del Comité Ejecutivo Provincial (CEP), los representantes de todos los municipios de la Comunidad de Madrid pudieron contemplar también las intervenciones del secretario general de su partido, Ignacio Garrido; su vicepresidente, Jorge Buxadé; y Javier Ortega Smith, vicepresidente y, también, candidato de VOX a la Alcaldía de Madrid.

"Cuando lleguemos al Gobierno de la Nación vamos a transformar España de arriba a abajo", manifestó este último, quién apeló a recuperar la "verdadera libertad ideológica, económica e informativa" en la capital de España.

El candidato arremetió contra el "Madrid Central de Carmeida que divide entre un Madrid de ricos y un Madrid de pobres" y recordó otro de los incumplimientos del alcalde con respecto al acuerdo de investidura con Vox". "Solo Vox defiende la bajada real de impuestos", zanjó Ortega Smith, que invitó a los futuros candidatos municipales a "ser la alternativa real".

Más de medio millar de coordinadores, vicecoordinadores, concejales, voluntarios y afiliados disfrutaron juntos del final de la semana en el Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial.

El viernes intervino el secretario general de Vox, quien arremetió contra la "traición a España" cometida por el Gobierno de Pedro Sánchez, quien "arrodillado frente a los enemigos de España", ha modificado el delito de sedición "para que los que cometen esos delitos se vayan de rositas". "Se acabará con este camino de traición a España cuando Vox llegue al Gobierno", concluyó Ignacio Garriga.

Por último, tras las intervenciones de Jorge Cutillas y Javier Pérez, diputados de Vox en la Asamblea de Madrid y miembros del CEP, el eurodiputado Jorge Buxadé desgranó la guía ideológica de Vox, 'España Decide'. "El aborto no se vota, la eutanasia no se vota, la unidad de las familias no se vota. Hay cosas que están al margen porque eso es innegociable", concluyó Buxadé.