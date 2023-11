Rocío Osorno se compara con Laura Escanes y Chenoa tras su ruptura sentimetal

MADRID, 15 (CHANCE)

Este martes tuvo lugar la gala de premios 'Gen Z', en la que pudimos ver a numerosos rostros conocidos como Rocío Osorno. La influencer, que confirmó hace mes y medio que había vuelto a encontrar la ilusión en el amor con Javier Lorenzana, anunciaba su ruptura y aprovechaba las cámaras de los medios para hablar sobre cómo está llevando esta situación.

"Siempre intento ser lo más transparente posible, al final todo se sabe" comenzaba diciéndonos la influencer, ya que "es innecesario hacer una montaña de algo cuando hoy en día todo el mundo inicia relaciones y salen bien o mal, no me importa contarlo, Estoy bien, bastante bien. Lo hemos intentado, no ha salido".

Por otro lado, no dudaba en mandarle un mensaje a Chenoa o Laura Escanes, al estar viviendo una situación similar a la de ella, asegurándonos que "hay que normalizar las rupturas, siempre se nos ha vendido la pareja de por vida, el amor eterno, al final a la vista está que eso, puede ser que te pase, pero en la mayoría de los casos no es así. Nadie se muere por nadie, la vida sigue, llegará, no llegará, pero sola se está muy bien también".

Además, le preguntábamos por su mudanza de nuevo a Sevilla tras unos meses viviendo en Madrid y nos reconocía que "creo que el sevillano tiene mucho arraigo a su tierra, aunque en Madrid se está muy bien, el momento de descanso si no estás en tu sitio con tu gente, se echa mucho de menos, es lo que me fallaba".

Por último, la influencer también ha comentado qué le parecen los nuevos estudios que están surgiendo sobre las redes sociales y creadores de contenido y lo cierto es que no cree que sea tan necesario porque "yo hice una ingeniería, luego empecé con todo, si no hubiera tenido mi base de estudios, no hubiera podido atar tantos cabos con una empresa y todo".

Eso sí, Rocío aseguraba que una formación "es importante y que no sé hasta qué punto un estudio como tal de redes sociales es mejor demostrar tu profesión, tu vocación hoy puede haber una persona en redes sociales veterinaria que tenga un tirón increíble. Todo el mundo tiene un móvil y una cámara".