Rodil (BNG) pide la comparecencia de la conselleira de Educación por el "rechazo" al protocolo escolar

Acusa de "primar" criterios económicos frente a sanitarios y piden velar por las medidas sanitarias en colegios públicos, concertados y privados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

La diputada electa y responsable de Educación en la pasada legislatura, Olalla Rodil, ha reclamado la comparecencia de la conselleira Carmen Pomar, ahora en funciones, por el "claro rechazo" al protocolo de inicio del curso escolar con las medidas derivadas de la crisis sanitaria por el coronavirus.

En rueda de prensa, Rodil ha manifestado que "la situación es lo suficientemente importante y grave como para que la conselleira comparezca y dé explicaciones". Por eso, el BNG solicitará la comparecencia urgente de la conselleira --para lo que hablará con el PSOE-- para abordar esta cuestión en la diputación permanente o la volverá a registrar en la legislatura que está a punto de comenzar.

"¿Cómo piensan garantizar espacios seguros frente al coronavirus?", se ha preguntado Olalla Rodil, quien ha apelado al "rechazo de la comunidad educativa" --organizaciones sindicales, Anpas y equipos directivos--.

La diputada electa ha pedido, asimismo, a la Xunta que "deje de echar balones fuera, dejando las responsabilidades en otras administraciones" y en los propios centros educativos. "Hay un enorme malestar y preocupación en el conjunto de las familias, en la dirección de los centros", ha remarcado Rodil, quien ha avisado de que "se están primando los criterios económicos por encima de los de la salud": "no puede ser, la salud tiene que ser lo primero".

TRES ASPECTOS

En la rueda de prensa, Rodil ha mencionado "tres aspectos" que "hacen inviable" la situación actual y que requieren la "comparecencia" en el Parlamento: más inversión pública, la "derivación" de casos y la "falta de diálogo absoluta".

En cuanto a la inversión pública, Rodil ha denunciado que el protocolo covid-19 para centros no está "acompañado de presupuesto", sino que "son medidas a coste cero". Así, ha recriminado que se pretenda aplicar medidas sin inversión y ha reprochado la "doble vara de medir" de la Xunta: recomienda reuniones de menos de 25 personas en las casas y "para los centros de enseñanza le parece bien que en un aula de Bachillerato pueda haber más de 30 estudiantes durante horas conviviendo".

En este sentido, ha incidido en que "lo primero es la salud, por encima de los criterios económicos están los sanitarios" y ha puesto el ejemplo de comunidades como Cataluña, Andalucía y Murcia, en que sus gobiernos "anunciaron más profesorado". "No sabemos si por racanería o porque no considera la enseñanza una prioridad", ha lamentado, en referencia a que la Xunta no contemple estas medidas, junto con un refuerzo en la contratación del personal de limpieza para mantener las condiciones sanitarias.

De hecho, se ha preguntado "cómo piensa cumplir sus propias recomendaciones" en este sentido "sin contar con una sola persona más en los servicios de limpieza".

En cuanto al segundo aspecto, se ha referido a la "deriva" de responsabilidades a los centros de enseñanza, cuyos equipos directivos "ni son sanitarios ni tienen la formación" para ocuparse de, por ejemplo, la compra de materiales.

En tercer lugar, mencionó la "falta de diálogo" y el "desprecio absoluto que ha mostrado con el conjunto de la comunidad educativa" en el diseño de este protocolo que, por "puro oportunismo político" no se presentó --dijo-- hasta pasadas las elecciones del 12 de julio.

"IRRESPONSABLE"

Para el BNG, la Xunta "hace como que el curso no pasa nada, continúa con la hoja de ruta habitual, cerrando escuelas unitarias en el rural". Frente a la "soberbia, muy especialmente en los últimos meses, negociar y dialogar con los centros, Anpas y ayuntamientos", ha pedido.

Sobre el reparto de fondos de la 'reconstrucción', Rodil ha incidido que no solo para la educación pública, sino que en general "tienen que tenerse en cuenta los criterios de dispersión" y "a Galicia tienen que llegar los fondos que necesitan los gallegos".

También ha dicho que hay que "garantizar" las medidas "en el conjunto de centros de enseñanza" del país, sean públicos, concertados o privados, si bien ha matizado que la postura del Bloque sobre los conciertos "no es nada nueva" y está encaminada a reforzar la enseñanza pública y acabar con este modelo.