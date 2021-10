Rodri llama a Adara Molinero en directo en 'Secret Story'

MADRID, 7 (CHANCE)

Rodri ha entrado en directo esta noche en 'Secret Story' y lo cierto es que no ha sorprendido a todos los espectadores porque se trata de la primera vez que el que fuera novio de Adara Molinero habla públicamente sobre las razones por las que finalizaron su relación. Aunque siempre se ha mantenido en un segundo plano, parece que en esta ocasión tenía que lanzarle un mensaje de ánimo tras verla llorando por las esquinas por su amor.

"Es lo que nos dice mucha gente, es lo que decía antes, nosotros todo lo que hemos vivido desde el principio ha sido muy intenso, ha sido como una telenovela, lo hemos intentado y por mucho que lo hemos intentado nos hacíamos daño, veíamos que no terminaba de llegar donde queríamos. Es difícil, es solamente eso, no hay más historia" le decía a Jorge Javier Vázquez cuando éste le daba la bienvenida.

Lo cierto es que la conversación que iba a mantener con su expareja prometía y no nos equivocábamos. "No estoy enfadado, escúchame, estate tranquila, lo primero de todo es que la llamada que iba a hacer todos los días la está haciendo, todo está bien" le empezaba diciendo a la concursante para tranquilizarle sobre el estado de su hijo.

Pero no todo acababa ahí, Rodri le aseguraba que: "Yo nunca entraría a nadie, ni a hablar de nosotros, pero he visto como estás y tienes que estar bien, hemos vivido un montón de cosas buenas y otras menos buenas, es importante. Yo te he conocido en un montón de momentos muy diferentes y yo sé cómo eres, ojalá la gente pueda ver esa Adara que yo conozco, no te mereces estar mal. Eres luchadora, constante, tienes algo en tu vida que es por lo que haces todo. Fuera está todo bien, tienes mucha gente que te apoya, la gente te quiere por cómo eres y por lo que haces en tu día a día. Te dije que pasara lo que pasara iba a estar ahí".

Adara, sin poder contener las lágrimas apenas un segundo, se recomponía para decirle todo lo que le quiere: "Aunque no estemos juntos, pienso muchísimo en ti y te quiero mucho, aunque no... aunque esté así la situación, te quiero muchísimo, tengo mucha necesidad de decírtelo" y el terminaba diciendo: "Yo a ti también y no pasa nada".