Rodrigo Fuertes sufre un accidente con la moto

MADRID, 10 (CHANCE)

Rodrigo Fuertes ha sido hoy uno de los protagonistas del día al haber sufrido un accidente con su moto del que ha salido ileso para lo que podía haber ocurrido. Él mismo ha contado a sus seguidores, vía Instagram, qué le ha sucedido y lo cierto es que al principio preocupaba a todos ellos, pero según iban corriendo los segundos veíamos que estaba todo bien.

"He estado toda la tarde desaparecido porque sobre las cuatro he tenido un accidente con la moto, no he visto el coche que tenía delante y me he ido contra él. He tenido suerte porque solo me he hecho esto (una herida en el codo) y un dolorcillo en el cuerpo" eran las primeras palabras de Rodri al grabarse para sus seguidores.

El exconcursante de 'Gran Hermano' ha aprovechado para agradecer a toda la gente que se ha preocupado por él en el momento del accidente y ha asegurado que ha sido mucha: "He alucinado porque muchísima gente se ha parado a preguntarnos cómo estábamos, pero bueno estoy bien, la moto está fuera de combate, pero lo importante es que estoy bien".

Sin más, Adara Molinero que estaba a su lado han querido reflexionar juntos y han asegurado que hay que vivir la vida como si fuera acabar en ese mismo momento porque nunca se sabe qué puede pasar: "Hay que vivir la vida a tope porque no se sabe lo que te puede pasar, yo he tenido mucha suerte, el de la policía y el de la ambulancia han flipado".