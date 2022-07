Rodríguez afirma el compromiso del Gobierno de "culminar" el Estatuto de Gernika y no descarta que sea esta legislatura

La portavoz del Gobierno cree que si el único argumento de Feijóo es "resucitar a ETA" es que "no tiene ningún proyecto para este país"

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha asegurado que el compromiso del Ejecutivo central es "culminar" el Estatuto de Gernika y que no "bajan los brazos" a completarlo esta legislatura.

En una entrevista a 'El Correo', recogida por Europa Press, Isabel Rodríguez subraya que hay "un claro compromiso del Gobierno en avanzar en el desarrollo pleno del Estatuto de Gernika". "Ahí está nuestra hoja de servicio. Hemos avanzando de cero a diez. Cero fueron las transferencias en el anterior mandato de Rajoy y diez son en el de Pedro Sánchez", destacada.

En ese sentido, dice que están "siendo leales con el acuerdo alcanzado a principios de legislatura". Tras precisar que era "un calendario orientativo, de posibles negociaciones de traspaso de competencias", añade que, "al final, es un asunto complejo desde el punto de vista jurídico, no depende sólo de la voluntad política". "Lo que está claro es que todas las materias las estamos estudiando y trabajando", remarca.

Preguntada si el Estatuto de Gernika estará finalmente completado esta legislatura, afirma que "no bajamos los brazos". "Esto no es una cuestión de si esto es mío, esto es tuyo... La transferencia en sí misma no debe ser un fin, el fin es mejorar la vida de la ciudadanía. Y es un objetivo compartido tanto por nosotros como por el PNV, con los que compartimos gobierno en Euskadi. Debemos poner el acento más en lo que nos une que en discrepancias técnicas concretas", manifiesta.

Por otro lado, en referencia a la transferencia de Prisiones y a los acercamientos de presos de ETA a Euskadi, niega que se hayan pactado 'presos por presupuestos' como denuncia la oposición y remarca que "éste es un Estado de Derecho donde se cumple la ley", pero es "el único argumento que tiene el PP".

Sobre la petición del lehendakari, Iñigo Urkullu, de un nuevo "encaje político y legal" para Euskadi y Cataluña que reconozca sus "realidades nacionales, asegura que el Gobierno "valora España en su diversidad y el PSOE es el que mejor sabe interpretarlo". "Si somos objetivos y analizamos la descentralización del Estado español, estamos en un cuasi Estado federal. Y en cualquier caso, siempre en el marco de la Constitución y los estatutos de autonomía, siempre hay margen de mejora", mantiene.

En relación a la elección de Euskadi para celebrar la conferencia sectorial sobre la Unión Europea, recuerda que se ha celebrado en 65 ocasiones y es la primera vez que sale de Madrid. "Es importante porque nos permite reconocernos mejor en la diversidad. Euskadi es una comunidad muy importante para el Gobierno de España, que siempre ha mostrado un enorme interés por los asuntos europeos", apunta.

ETA

Por otro lado, afirma que si el "único argumento" que tiene presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "atacar al Gobierno es resucitar a ETA, es que no tiene ningún proyecto para este país".

"Es triste y evidencia la debilidad de Feijóo", considera, para rechazar que sea un "error" haber pactado con EH Bildu la Ley de Memoria Democrática cuando su apoyo innecesario y asegurar que "lo que es un error es que el PP se haya alejado de cualquier pacto de Estado".

En relación a las críticas por los pactos con EH Bildu, ha indicado que la obsesión del Gobierno "es proteger a la gente, no si las medidas se aprueban con Bildu o ERC".

CAMBIOS EN EL GOBIERNO

Preguntada si tras los cambios en el PSOE llegarán los del Gobierno, dice que es "una decisión del presidente" y recuerda que "él mismo ha expresado recientemente que quiere que estemos centrados en nuestro trabajo" porque "su obsesión es dar estabilidad y tranquilidad al Gobierno".

En referencia a la última encuesta del CIS que coloca al PP como primera fuerza, afirma que en el PSOE no toman decisiones "desde una perspectiva de rentabilidad electoral, sino de rentabilidad social". "Nuestra obsesión es proteger a la gente. Cuando se pongan las urnas a finales de 2023, los españoles sabrán valorarlo", asegura, para insistir en que "la única encuesta que sigue el Gobierno es la encuesta de población activa, que va muy bien, y hasta que abran las urnas ésta será nuestra obsesión demoscópica".

En cuanto a los impuestos a las energéticas y a la banca, Rodríguez explica que lo que el Gobierno reclama a los poderes económicos y las grandes empresas es que "tengan esa responsabilidad social con nuestro país" y se muestra convencida de que "muchas coinciden con ello". "Siempre hemos defendido una respuesta que imprima justicia social", subraya.

RECORTES

En relación a los recortes obligatorios del suministro de gas de cara al invierno que pretende aplicar Bruselas, asegura que los hogares españoles no sufrirán recortes de gas. "No compartimos el plan propuesto. España ha hecho sus deberes todos estos años, tenemos reservas y vivimos con cierta tranquilidad un momento de tanta excepcionalidad", dice.

Según apunta, el objetivo del Gobierno es "evitar daños desproporcionados a la sociedad española, a los hogares y la industria". En ese sentido, insiste en que España "ha hecho esfuerzos muy importantes en materia energética que no han hecho otros países", a la vez que destaca que "somos un país solidario y nos hacemos cargo de las dificultades que tienen otros países por su dependencia del gas ruso y siempre estamos dispuestos a ayudar".

PODER JUDICIAL

Por otro lado, sobre la renovación del Poder Judicial y la advertencia de sanciones por parte de la Unión Europea, que ha pedido que los jueces elijan a los jueces del CGPJ, Rodríguez dice que "los jueces proponen a los jueces. Lo que es indiscutible para los jueces, para el PP y para todo el mundo es que la ley y la Constitución están para cumplirse".

Isabel Rodríguez asegura que en el Gobierno están "dispuestos no, dispuestísimos" a pactar con el PP, que "tiene encima de la mesa once acuerdos básicos, entre ellos, que cumpla la Constitución para renovar el Poder Judicial porque Feijóo se ha declarado en rebeldía como hizo Casado".