Rodríguez Pam dice, sobre el cambio de la ley de 'solo sí es sí', que no contemplan "otro escenario que el acuerdo"

PAMPLONA, 22 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', ha afirmado en Pamplona, en relación con la modificación de la ley de 'solo sí es sí', que no contempla otros escenario que no sea "el diálogo y que el acuerdo".

Así se ha pronunciado este miércoles, en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en un encuentro organizado por Lunes Lilas con el título 'Queremos saber qué pasa con la ley de 'solo sí es sí''.

"No contemplamos otro escenario porque lo que nos estamos jugando aquí es un retroceso en los derechos de las mujeres", ha señalado, para a continuación reclamar a los grupos políticos "que se sienten a negociar". "Estoy segura de que llegaremos a un acuerdo", ha manifestado.

Según ha apuntado, "hay una parte de la ciudadanía que está cansada de este debate y lo que quiere es una solución, pero la tarea de las feministas que estamos ahora mismo en política es intentar seguir planteando la posibilidad de un diálogo".

En este sentido, ha reivindicado la necesidad de contar con un modelo "que haga que los jueces tengan que preguntar antes si hubo consentimiento antes que preguntar si hubo heriditas o rasguños vaginales, porque no siempre eso se da y eso no quiere decir que no haya una agresión sexual".

"Preservar el consentimiento en el centro del Código Penal no solo es una voluntad del ministerio de Igualdad, sino que es la voluntad del movimiento feminista", ha manifestado, tras pedir "que nos tomemos en serio los derechos de las víctimas" y "un cambio en el Código Penal que pasa por poner el consentimiento en el centro".

Ha considerado que "sería triste que el PSOE decidiera pactar esto con la derecha" y ha manifestado que "existe una mayoría alternativa, feminista, que es esa mayoría parlamentaria" que "puede hacer un cambio en esa ley pero que sea un cambio que preserve el modelo del consentimiento".

En cuanto al número de reducciones de penas, Rodríguez ha querido realizar "un llamamiento a la calma", pues "no siempre las informaciones son las más fidedignas ni las fuentes más fiables". "La mayoría de los operadores jurídicos y de los tribunales están tomando decisiones en el sentido que señaló la Fiscalía General del Estado con el Decreto, que es que las penas impuestas caben en la horquilla que plantea la ley de libertad sexual", ha apuntado.

Ante estas "decisiones judiciales" de rebajas de penas, Rodríguez ha señalado que "en ningún caso" la "intención del legislador y del Ejecutivo es que estuviera sucediendo esto". "Es evidente. ¿Cómo vamos a querer nosotras, o cómo van a querer los grupos parlamentarios plantear una ley que funcione mal? La prueba más evidente de esto es que la mayoría de los jueces, aunque esto no ocupe portadas, están tomando decisiones en el sentido contrario", ha asegurado.

