Rodríguez (PP) critica la "debilidad e indefinición" del Gobierno en un momento clave para la recuperación

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha criticado la "debilidad e indefinición" del Gobierno de Pedro Sánchez en un momento clave para la recuperación de España.

Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo "tiene muchas cosas por hacer, pero no precisamente los indultos y las reuniones bilaterales" con Cataluña.

Además, ha tachado de "ilegales" los posibles indultos a los presos del procés por "un puñado de votos" para que Sánchez permanezca en el Gobierno.

Por todo ello, ha considerado prioritario poner en marcha "cuanto antes" el Plan de Reconstrucción con los fondos europeos, a través de inversiones que sean "rentables para los españoles". "Los fondos son de los ciudadanos y no del Gobierno", ha remarcado.

En su opinión, el Ejecutivo "hace las cosas al revés, no tiene en cuenta los procedimientos establecidos ni el impacto de sus decisiones", en alusión al posible relevo "en diferido" de las ministras Exteriores y Turismo, en plena crisis con el Reino Unido. "Eso con independencia de que se lo merezcan", añade

Elvira Rodríguez ha hecho estas declaraciones en Ruidera (Ciudad Real) en un acto organizado por su partido coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, donde ha reclamado "apartar la ideología" de este ámbito y ha reivindicado un Plan Nacional del Agua "con consenso entre todos".

La dirigente del PP ha exigido aprovechar los fondos de reconstrucción para conseguir que la economía "más verde y más digitalizada" suponga un crecimiento sostenible y cree empleo estable.

Además, ha pedido al Ejecutivo inversiones para modernizar el sistema de regadíos en toda España y dotar a nuestro país de las infraestructuras necesarias para que el agua "llegue y esté allá donde se necesita y no falte el saneamiento y la depuración en ningún lugar".

Rodríguez ha animado a "consumir responsablemente y apoyarnos en la educación" para no despilfarrar de forma innecesaria y mejorar nuestros hábitos de consumo.

Por último, ha señalado que las cuestiones medioambientales no deben ser resueltas ideológicamente. "La ideología en materia medioambiental es un error que se comete principalmente en el primer mundo y que no ayuda a resolver las cuestiones que se van planteando. La respuesta al cambio climático es un magnífico ejemplo. Hasta que no se ha despejado de cuestionamientos ideológicos no se han podido acometer soluciones de forma sosegada", ha indicado.

Por último, ha recordado que "las inversiones verdes deben ser generadoras de crecimiento sostenible y empleo, porque si se quedan sólo en eso, en lo verde, no cumplirán con el fin último para el que fueron diseñadas".