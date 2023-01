Roig (Mercadona): "Los directivos y empresarios generamos riqueza y bienestar"

Boluda tacha de "locura" las críticas de Belarra: "O todos los empresarios somos capitalistas despiadados o no lo somos ninguno"

VALENCIA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha defendido este martes el papel de los directivos y empresarios en España: "Somos los que generamos riqueza y bienestar. Si después a los que les toca gestionar lo saben hacer, hay riqueza para todos; si no, hay enfrentamiento".

Así lo ha manifestado en su discurso inicial como presentador en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum protagonizado por el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda.

Después del acto, Roig ha declinado contestar a los periodistas sobre las palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien este fin de semana en un acto de Podemos le acusó de ser un "capitalista despiadado".

En su intervención, el presidente de Mercadona ha defendido que la "ética" debe ser uno de los valores de la cultura empresarial en España, para lo que ha vuelto a llamar a los empresarios a "salir del armario" y a sentirse orgullosos.

Por su parte, preguntado por las críticas de la ministra Belarra, Vicente Boluda ha asegurado que le parecen "una barbaridad" y "una locura" porque "los empresarios solo intentan llevar su empresa como mejor pueden". "La gasolina ha subido. ¿Tenemos que ahorcar al presidente de Repsol?", ha cuestionado.

"O todos los empresarios somos capitalistas despiadados o no lo somos ninguno", ha expuesto, para recordar que "no hay ningún monopolio en nada" e instar a "serenarse un poco". Además, ha advertido que "estas cosas se lanzan y luego la piedra no sabes dónde llega".

Respecto a si cree que el Gobierno establecerá finalmente un tope al precio de los alimentos, Boluda ha afirmado que se puede esperar "cualquier cosa de Pedro Sánchez" y se ha mostrado de acuerdo con "cualquier medida que sea para proteger a los ciudadanos y colectivos que no pueden acceder" a estos productos, pero "sin machacar a los empresarios".

En esta línea, preguntado por si tiene miedo a que intenten "exterminar" a los empresarios, el naviero valenciano ha contestado que no tiene "miedo a nada" porque "por mucho que lo intenten siempre quedará alguno vivo".