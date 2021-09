Roldán (AEB) pide reglas claras y ayuda de las autoridades en la lucha contra el cambio climático

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, ha reclamado unas reglas claras y ayuda de las autoridades en la lucha contra el cambio climático, pues se trata de un problema que los mercados, por sí solos, no pueden solucionar.

Así lo ha defendido durante su intervención en el evento sobre financiación sostenible organizado por el Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), en colaboración con la Embajada Británica en Madrid y la Cámara de Comercio Española en el Reino Unido.

Roldán ha puesto en valor que, tras la pandemia del coronavirus, ha tenido lugar una alineación internacional en la lucha contra el cambio climático nunca antes vista, pero ha advertido de no hay que trabajar más en la concienciación, sino en hacer menos normas, pero que sean más claras y eficaces.

"Necesitamos más fontaneros y menos apóstoles del cambio climático, ha dicho el presidente de la patronal bancaria, quien considera que el plan de recuperación europeo es "clave" para España y permitirá la transición hacia una economía más verde y digital.

Para ello, será necesario dar certidumbre y unas reglas claras, o de lo contrario no tendrá lugar el despliegue de capital e inversión que se necesita, ha advertido.

Roldán ha reconocido que, si bien no se considera "fan" de la intervención de los gobiernos, la lucha contra el cambio climático "es un claro ejemplo en el que la intervención de las autoridades es necesaria". "Los mercados no van a arreglar el problema por sí solos", ha asegurado.

En este sentido, ha apuntado que los bancos son impulsores de la sostenbilidad, pero necesitan ayuda de las autoridades, concretamente más claridad sobre las mejores prácticas, los requisitos de datos y las expectativas de supervisión.

Asimismo, ha apelado a la cooperación internacional, pues la lucha contra el cambio climático, que ya es una tarea "complicada", se convierte sin la cooperación internacional en "misión imposible".