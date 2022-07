Roldán (PP) lamenta los acuerdos de la mesa de diálogo: "Sánchez está haciendo un daño inmenso"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha lamentado este miércoles los acuerdos surgidos de la reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, y ha asegurado que "Sánchez está haciendo un daño inmenso".

"No es que me sorprenda, porque de los socialistas me espero ya cualquier cosa, pero sí me apena profundamente", ha escrito en un tuit recogido por Europa Press.

Todo ello después de que los Gobierno central y catalán hayan acordado impulsar reformas legislativas para "superar la judicialización" del conflicto político en Cataluña y sus efectos, y medidas de protección de la lengua catalana, garantizando la autonomía de los centros educativos.