Rollán defiende que el nuevo PP aspira a 10 millones de votos: "no es una utopía"

No cree que Feijóo quiera "huir" de la foto con Abascal y asegura que irá a la toma de posesión de Mañueco si su agenda se lo permite

Ve a Almeida siendo alcalde de nuevo, defiende la honorabilidad de Ayuso y asegura que su nombramiento en la dirección del PP no va de cuotas

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha afirmado durante una entrevista concedida a Europa Press que "no es una utopía" que el nuevo PP con Alberto Nuñez Feijóo a la cabeza aspire a conseguir el apoyo de hasta 10 millones de personas en próximas elecciones generales, apostando por recuperar el apoyo del espectro derecha con votantes de otros partidos como Vox. A este respecto, sobre si el líder gallego está evitando la foto con Santiago Abascal, el dirigente 'popular' ha asegurado que Feijóo no huye de nadie.

"Feijóo aspira, y no es una utopía, a alcanzar un apoyo de hasta 10 millones de votos, porque el PP ya lo consiguió y él ha conseguido hasta cuatro amplías mayorías absolutas en Galicia", ha subrayado Rollán al ser preguntado por lo que se espera del líder gallego una vez ha sido nombrado como nuevo presidente del partido.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha reivindicado el paso al frente que ha dado Feijóo "para ponerse al servicio de los españoles", ofreciendo, según ha dicho, "su trayectoria, su experiencia de gestión, su programa electoral, su hoja de ruta y su deseo de poder gobernar en solitario", algo que, a su juicio, "es legítimo, razonable y normal".

Precisamente, Rollán ha puesto en valor que Feijóo quiera disponer de una formación política que aspire a contar con un "espectro lo suficiente amplío para que el socialdemocráta se pueda sentir identificado y de ahí hacia el centro, hacia el centro derecha, hacia el centro reformista y hacia el centro liberal".

"FEIJÓO NO HUYE DE NADIE"

La relación del nuevo PP con Vox vivirá un nuevo episodio la próxima semana con la toma de posesión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en un gobierno de coalición con la formación de Santiago Abascal.

A esta toma de posesión de Mañueco, el dirigente 'popular' ha incidido en que Feijóo acudirá si su agenda se lo permitirá, ironizando con que el líder gallego "tiene muchos dones, pero todavía no domina el de la ubicuidad".

No obstante, sobre si Feijóo está evitando hacerse la foto con Abascal para distanciarse de Vox, Rollán ha defendido que el presidente 'popular' "no tiene ninguna razón ni ningún motivo para huir absolutamente de nadie".

En este punto, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió a ninguna de las seis tomas de posesión de sus 'barones' autonómicos cuando era secretario general del PSOE, y tampoco cree que "fuera asunto de debate nacional".

CENSURA EL "VETO DEMOCRÁTICO" A SUS PACTOS CON VOX

Precisamente, Rollán, que ha defendido el acuerdo de coalición entre PP y Vox en Castilla y León, ha afirmado que "la sociedad española empieza a estar un poco cansada de que PSOE y Podemos se hayan atribuido porque hayan querido el reparto de carnets y el reparto del bien y del mal".

"Recuerdo que cuando en el año 2003 tuvo lugar el primer cordón sanitario contra el PP, que fue el Pacto de Tinell, Vox ni estaba ni se le esperaba, por tanto los cordones sanitarios de la izquierda hacia el PP por el mero hecho de aspirar a conseguir la confianza mayoritaria de los españoles no es algo nuevo", ha puntualizado Rollán.

Por ello, ha dicho que Feijóo trasladó a Sánchez que fuera la lista más votada la que gobernara para que Vox no formara parte del Consejo de Gobierno de Castilla y León: "Si tan malos son, según dicen socialistas y Podemos, que hubieran consentido que el PP gobernase en solitario. Si no lo han hecho, solamente puede haber dos razones, una, porque no son tan malos como los pintan, y yo aquí no vengo a defender a Vox, o dos, porque les interesa generar polémica".

REAFIRMA SU APOYO A ALMEIDA

Por otra parte, el encargado de Política Local en la nueva dirección del PP también ha hablado sobre la figura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tras la presunta estafa de los comisionistas con las mascarillas, que está ahora mismo en los tribunales.

A este respecto, Rollán ha querido "romper una lanza" en favor de Almeida, del que ha dicho que es "un magnífico alcalde" y le ve como "un magnífico candidato" y como el próximo alcalde "que los madrileños demanden y necesiten en la próxima legislatura".

En lo que se refiere a la compra de mascarillas, Rollán ha defendido que se "recurrió a un mercado internacional que, más que un mercado, era un zoco".

TAMBIÉN SALE EN DEFENSA DE AYUSO

Asimismo, Rollán también ha querido salir en defensa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusada por la oposición de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia del coronavirus.

En este punto, el también responsable de Coordinación Autonómica ha roto "otra lanza" en defensa de la "honorabilidad" de Isabel Díaz Ayuso, que, según ha dicho Rollán, ella ha asegurado que "en modo alguno ni favoreció ni facilito ni siquiera conocía el que un miembro de su familia pudiera estar realizando suministros a la Comunidad de Madrid".

"SOY DE LA FAMILIA DEL PP"

En otro orden de cosas, Pedro Rollán, que fue presidente de la Comunidad de Madrid justo antes de Isabel Díaz Ayuso, también ha opinado en esta entrevista concedida a Europa Press sobre su nombramiento en el núcleo duro de Alberto Nuñez Feijóo.

Al ser preguntado por si considera que es la 'cuota madrileña' que pidió Ayuso a Feijóo que estuviera dentro del nuevo Comité de Dirección, Rollán ha asegurado que su nombramiento no va de cuotas ni de familias y que él solamente tiene "una familia, que es la del Partido Popular".

"Esto no va de familias, esto va de sumar. Me siento, porque soy, del PP de Madrid, pero repito, total y absoluta normalidad y entendimiento. Además esta misma semana ya se ha encomendado al PP en Madrid que la próxima semana tendrá lugar la Junta Directiva autonómica que elevará a nivel nacional la celebración de un congreso extraordinario, por lo tanto normalidad, naturalidad y entendimiento", ha sentenciado.