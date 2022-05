Rollán denuncia un "cordón sanitario" del PSOE al PP como con el "Pacto del Tinell"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha lamentado este sábado que el PSOE optara "voluntariamente" por EH Bildu para sacar adelante esta semana en el Congreso el decreto anticrisis y ha denunciado que los votos de la formación vasca al plan del Gobierno son el peaje pagado por el presidente, Pedro Sánchez, para aplicar un "cordón sanitario" a los 'populares'.

Así se ha manifestado, en una entrevista con TVE recogida por Europa Press, el también senador, que ha criticado el veto que, en su opinión, ha impuesto el Gobierno al PP a petición de Bildu. "El PSOE prefirió no ser secuestrado, sino voluntariamente echarse en los brazos de Bildu y la moneda de pago fue, una vez más, aplicar un cordón sanitario al Partido Popular, que no a Vox", ha criticado.

Según Rollán, esta circunstancia es algo que se repite "desde el año 2003, con el famoso y recordado 'Pacto del Tinell', de todos contra el PP", ha señalado, para recordar que, por aquel entonces, "Vox ni estaba si se le esperaba" en la política nacional.

"Lamentablemente, el PSOE y Podemos no han querido negociar, y también conocimos que la exigencia principal de Bildu era que no se recogiera ni una sola medida" de las recogidas el plan económico de Alberto Núñez Feijóo que el PP remitió a Moncloa.

A este respecto, Rollán ha justificado el 'no' del PP al decreto anticrisis del Ejecutivo con medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania en que Sánchez hizo oídos sordos a las propuestas de Feijóo, como bajar los impuestos de manera temporal. "En ningún momento hubo voluntad siquiera del presidente del Gobierno de negociar cuestiones tan importantes, estructurales y necesarias", ha indicado.

Preguntado por si este 'no' supone que los 'populares' rechazan medidas como bonificar con 20 céntimos cada litro de combustible, Rollán ha asegurado que el PP no está en contra de "ninguna medida que alivie el día a día de las familias y las empresas", para reiterar que su partido tuvo voluntad de negociar "hasta el último minuto". "Ha habido tiempo suficiente", pero el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, "estuvo más preocupado en dirigirse hasta la Generalitat para rendir pleitesía a la consejera de Presidencia en lugar de sentarse con el PP", ha dicho.

"Y en el hipotético escenario de que ese real decreto no hubiera sido convalidado, desde el minuto uno, sin necesidad de salir del Congreso, también el Partido Popular estaba ahí, con este documento (el de Feijóo), para que el Gobierno, sin logotipos, lo hiciera suyo, para el bienestar de las familias y de nuestra economía", ha resaltado.

A continuación, Rollán ha replicado a Bolaños que el PP en absoluto quiere, con esta postura, desgastar al Gobierno para perjudicar a los ciudadanos, sino que la sociedad está "perpleja, porque no entiende que el PSOE no se haya dirigido al PP, que ha sido la formación política que no una, sino por dos ocasiones, ha rescatado y ha sacado al país de este atolladero", ha apuntado, para abogar por la necesidad de llegar a consensos entre ambos partidos.

"España está en una situación muy delicada y complicada. Es el momento de tener un rumbo firme y, desde luego, el Gobierno lo único que sabe hacer es dar bandazos", ha censurado en la entrevista.

Sobre la reducción de las previsiones de crecimiento de la economía, Rollán ha incidido en que la guerra en Ucrania no es la única causa de esta situación, dado que los indicadores y la desaceleración ya eran "preocupantes" en los últimos "doce meses".

Ante esto, el dirigente ha lamentado que la gestión de Sánchez se parece "cada vez más" a la etapa del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, "de negar la evidencia, dar la espalda a la crisis, no querer reconocerla, hacer un mal diagnóstico y tomar medidas insuficientes". "España está en una senda complicada y necesita un rumbo fijo, pero el Gobierno solo sabe pegar bandazos", ha apostillado.