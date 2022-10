Rollán (PP) dice que los PGE de 2023 "persiguen" la "supervivencia" de Sánchez e "hipotecan el futuro" de los españoles

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha señalado este martes que el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 "persiguen" la "supervivencia" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mientras "hipotecan el futuro" de los españoles.

"Esos PGE lo que persiguen es la supervivencia de Sánchez. Compran el presente de Sánchez pero hipotecan el futuro de los españoles. Esos presupuestos ponen otra vez al Gobierno por encima de los ciudadanos", apuntilló Rollán durante un desayuno informativo de la cadena Ser en Las Palmas en el que el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP ha participado junto al presidente del PP canario, Manuel Domínguez.

Rollán ha indicado que es el momento en el que "todos los españoles necesitan más certidumbre", sin embargo ha lamentado que el Gobierno "está instalado en una continua contradicción", apuntando que ahora hay que ser "realista porque si no el diagnóstico, las medidas, van a ser erróneas porque va a hacer una política de maquillaje".

En este sentido, incidió en que en la tramitación de los PGE el Gobierno preveía un incremento del PIB del 2,1 por ciento, sin embargo en "tan solo 24 horas" el documento, que "es la hoja de ruta" para la "recuperación, el sostenimiento del empleo", ha quedado "en papel mojado", ya que se refirió a las previsiones que realizan organismos como la AiRef, el Banco de España o el BBVA que "han rebajado al 1,4 e incluso al 1 por ciento" el PIB y, matizó, "siempre que se lleve a cabo una muy buena ejecución de los fondos Next Generation, que no es tampoco lo que está sucediendo".

De todos modos, ha puntualizado que las previsiones del Gobierno central "no se han cumplido nunca", por lo que "es mucha la incertidumbre y la desconfianza de todos" los españoles que, asegura, "ven que vienen curvas y que al frente de este barco no hay ningún patrón con la suficiente experiencia" para llegar a "buen puerto".

En relación con ello, dijo que desde que Pedro Sánchez "es presidente del Gobierno, se ha endeudado en 320 millones de euros", cantidad que apuntó si se divide entre 47 millones de españoles implica 6.808 euros por ciudadano.

De todos modos, ha manifestado que si dicho endeudamiento hubiera sido para reformas estructurales, "bien está porque no se consideraría un gasto, sino una inversión", sin embargo si el destino de esos recursos económicos "ha sido para ir pagando el peaje y las mochilas de tus aliados parlamentarios", lo que se está haciendo es "malgastar" los mismos para que "no haya ninguna contrapartida positiva".

CANARIAS "ES MÁS DE LO MISMO"

Ante esta panorámica de la situación actual del Gobierno central, ha señalado que el Ejecutivo canario "es más de lo mismo" y consideró que habría que cuestionar al Gobierno de España por qué deja al archipiélago "a la cola y no incrementa" la inversión media por ciudadano o por qué "ha excluido a Canarias de la subvención al transporte interurbano en 2023".

Tras ello se preguntó si el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, "será capaz de reclamarle algo --al Gobierno central-- o se va a quedar en ese silencio cómplice", ya que le reprochó al jefe del Ejecutivo canario ser la "correa de trasmisión del señor Sánchez" en el archipiélago.

"Lejos de elevar la voz y decir necesitamos más inversión, más confianza, más respaldo (...), mantiene un silencio medido y cómplice que no permite crecer, que no permite desarrollarse a esta comunidad autónoma en base a las verdaderas oportunidades", apuntilló para asegurar que frente a Torres se presenta "como una alternativa útil" Manuel Domínguez, que es una "alternativa para todos los canarios".

Para Rollán el Gobierno de Canarias tiene "muchas similitudes" con el central, ya que afirmó que "ha caído en la autocomplacencia y en el conformismo, mientras la gente no llega a final de mes, no saben qué hacer con la ingente cantidad de recursos económicos, que no son si no fruto del sacrificio del pago de impuestos", habiendo recaudado el Gobierno de España "más de 27.000 millones de euros con respecto a la cifra inicialmente prevista", sin embargo le reprochó que se niegue "a ajustar, a llevar a cabo la deflactación de las tarifas del IRPF para todas las rentas que no superen los 40.000 euros", entre otras cuestiones.

Finalmente Rollán ha destacado del presidente de Canarias, Manuel Domínguez, su trayectoria "intachable", así como la "experiencia y las buenas prácticas" que aglutina en la administración a nivel local, autonómico y en las Cortes.