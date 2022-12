Rollán (PP) pide elecciones anticipadas y Abascal y Arrimadas reclaman a Feijóo una moción de censura

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del Partido Popular, Pedro Rollán, ha defendido este domingo que se deben convocar elecciones generales anticipadas en España, mientras que el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, apueste por una moción de censura.

Los tres dirigentes políticos han coincidido en Pamplona en una concentración de apoyo a la Guardia Civil y, en declaraciones a los medios de comunicación, han sido preguntados por los periodistas sobre la posibilidad de presentar una moción de censura, una cuestión sobre la que han expresado sus diferencias.

Así, el dirigente 'popular' Pedro Rollán ha defendido la conveniencia de un adelanto electoral, frente a la opción de una moción de censura. "En una situación tan crítica como la que se encuentra España, la responsabilidad no se puede encomendar única y exclusivamente a 350 diputados, es necesaria la convocatoria de unas elecciones generales y que sean los españoles los que den y quiten razones", ha dicho.

Rollán ha afirmado que Pedro Sánchez "rinde pleitesía a ERC, que ha marcado una hoja de ruta desde el minuto cero, en primer lugar con la eliminación del delito de sedición, y se va a dulcificar algo tan grave como la malversación". Además, ha considerado que el Gobierno "ha secuestrado al CGPJ y está preparando el asalto al TC, y toda esta hoja de ruta forma parte de una mentira y de una ocultación a la opinión pública".

El dirigente 'popular' ha señalado que "todas estas cuestiones, una a una, son suficientes para que caiga un Gobierno entero, y no solamente no estaban recogidas en el programa electoral del PSOE, sino que tampoco estaban incorporadas en el programa electoral del Gobierno conformado por el PSOE y Podemos".

Por tanto, Pedro Rollán ha afirmado que "no se pueden seguir cometiendo más atropellos ni más tropelías por parte de este Gobierno y hacerlo de espaldas a la sociedad española, y por esa razón ha llegado el momento de que los españoles se pronuncien y qué mejor manera de pronunciarse que mediante un adelanto electoral".

"Es necesario de manera urgente, de manera inmediata, que Pedro Sánchez se someta al escrutinio de las urnas, para ver si los españoles respaldan toda esta hoja de ruta, que todo parece indicar que en un futuro no tan lejano podría pasar por un referéndum, en el sentido de ver cuál sería la relación con Cataluña. Por lo tanto, ya no cabe ni una sola desvergüenza más por parte de este Gobierno y es necesaria la convocatoria de unas elecciones generales con carácter de urgencia", ha defendido.

ABASCAL PIDE "A TODA LA OPOSICIÓN" QUE SE PRESENTE UNA MOCIÓN

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado que "este es un Gobierno que gobierna contra los españoles y que está entregado absolutamente a todos los enemigos de España y del orden constitucional". "Por eso, nosotros creemos que este Gobierno merece el combate de la sociedad civil y el combate de todas las fuerzas políticas. Volvemos a pedir a toda la oposición que tenga la responsabilidad de presentar una moción de censura, que es responsabilidad de todos y cada uno de los diputados de la oposición y que serviría para poder explicar a los españoles la gravedad del momento en el que estamos viviendo, con un Gobierno dispuesto a asaltar todas las instituciones democráticas y atacar la separación de poderes", ha señalado.

Sobre la propuesta del PP, Abascal ha señalado que él también es "muy partidario de las elecciones, pero las elecciones las convoca Pedro Sánchez, y la moción de censura podemos presentarla nosotros, todos los diputados de la oposición". "Nosotros le pedimos al señor Feijóo y al PP que reflexionen sobre la importancia política en estos momentos de esa moción de censura, para poder contar a los españoles con todo detalle qué está pasando", ha dicho.

Además, ha explicado que ha escuchado al PP "decir que no dan los números" para una moción de censura. "No es cuestión de números en estos momentos, pero los números tampoco dan para ninguna de las iniciativas que permanentemente, desde hace tres años, presenta la oposición en el Congreso. Con ese argumento tendríamos que irnos a casa, abandonar el Parlamento y esperar las elecciones. Nosotros estamos en la idea de combatir a este Gobierno ilegítimo, que llegó mintiendo a los españoles", ha dicho.

Preguntado por nombres que podrían encabezar la moción de censura, Abascal ha declinado pronunciarse. "Yo no voy a dar ningún nombre, nosotros lo que planteamos era un candidato de consenso, un candidato independiente, yo ya me presenté a una moción de censura para advertir de lo que iba a pasar. Ahora estamos pensando en otras personas que puedan ser independientes, que tengan experiencia de Gobierno y que se comprometan exclusivamente a convocar elecciones anticipadas si obtienen una mayoría", ha dicho.

ARRIMADAS PIDE A FEIJÓO QUE "DÉ UN PASO AL FRENTE" PARA UNA MOCIÓN

Finalmente, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha defendido una moción de censura y ha dicho que "para nosotros el candidato es el líder de la oposición". "El líder de la oposición no solo tiene privilegios de estar sentado en un sitio privilegiado en los actos, el líder de la oposición tiene responsabilidades y ahora es cuando tiene que ejercer su responsabilidad, nos tiene que defender a todos, tiene que dar ese paso, tiene que demostrarle a los españoles que hay una alternativa no solo política, sino moral, al sanchismo, y el señor Feijóo no va a poder huir de su responsabilidad, que es dar un paso frente y presentar una moción de censura y hacer que Sánchez dé la cara", ha afirmado.

Arrimadas ha defendido que "hay que romperle el plan a Sánchez y desde luego la moción de censura es un instrumento útil para que Sánchez pague más en las urnas lo que está haciendo, que Sánchez dé la cara y que incluso tenga repercusión internacional porque cuando el líder de la oposición presenta una moción de censura esto tiene repercusión internacional, eso llega a otros líderes europeos y con eso podríamos evitar más infamias futuras".

Así, ha insistido en pedir a Feijóo que "dé un paso al frente, que actúe como líder de la oposición, porque los líderes de la oposición también tienen responsabilidades y ahora es la responsabilidad de plantar cara a Sánchez y no esperar a que vengan las elecciones y una vez que vengan las elecciones ya veremos qué pasa". "Ahora es cuando hay que frenar esto, ahora es cuando hay que poner impedimentos, ahora es cuando hay que demostrarle a los españoles que no vamos a bajar la cabeza y que vamos a utilizar todas las herramientas democráticas para frenar esta infamia", ha asegurado.