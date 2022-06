¡Rompe su silencio! Tamara Gorro responde a los rumores de montaje con Ezequiel Garay

MADRID, 10 (CHANCE)

Después de cinco meses separados, Tamara Gorro y Ezequiel Garay desvelaban felices hace tan solo unos días que habían decidido darle una segunda oportunidad a su amor. "¡Mejor juntos!" anunciaba la influencer a través de sus redes sociales, asegurando que estaba convencida que esta vez saldría todo bien.

Una gran noticia tras la que la madrileña, visiblemente recuperada de la depresión que padece desde hace algún tiempo, reaparecía de la mano de su marido y nos contaba, con una gran sonrisa, que "iban a por todas" con su reconciliación.

Sin embargo, poco les duraba a alegría, ya que horas después el programa 'Sálvame' acusaba a Tamara de haber fingido su ruptura, asegurando que nunca se habría separado de Garay y que todo habría sido un montaje para dar contenido en redes sociales.

Una información que enfadaba y mucho al exutbolista que, defendiendo a su mujer, estallaba con un contundente comunicado: "Nunca he hecho ninguna declaración sobre lo que lleva sucediendo estos meses. Pero es el momento de hacerlo, porque creo que todo tiene un límite y se está sobrepasando. Cuando mi mujer y yo nos separamos recibía miles y miles de mensajes de pena, tristeza y apoyo, mucho apoyo... incluidos los medios de comunicación. Hoy estamos juntos de nuevo y se está diciendo que todo era una mentira y nadie se alegra. Estamos viviendo en un mundo al revés, en el que prevalece lo malo sobre lo bueno. Nos alegramos cuando a las personas les va mal y criticamos cuando les va bien. Pongámonos de acuerdo por favor y demos ejemplo a esta sociedad y a las nuevas generaciones".

"También quiero decir que estoy cansado de que se insinúe que la enfermedad de mi mujer es una farsa. ¿Tiene que suicidarse como por desgracia en otros casos, para que se sepa que es verdad? ¿qué narices está pasando en este mundo? Ojalá fuese una mentira, porque no le deseo a nadie lo que ella está viviendo desde años, y por supuesto yo también como compañero de vida. Pero como ahora empieza a sonreír, ya no vale, ya es mentira... Todo esto es lo que provoca que no se avance en las enfermedades mentales, la duda" añadía dolido.

Ahora, tras guardar silencio absoluto sobre este delicado asunto en sus redes sociales, es Tamara quien ha salido al paso de los rumores, dejando claro que no piensa entrar en lo que se ha dicho sobre ella en los últimos días: "No voy a decir nada. Es la primera vez que no voy a decir nada. Nada".

"Lo siento porque sé que es tu trabajo pero no voy a decir nada, nada" ha insistido en las que son sus primeras declaraciones tras las acusaciones de montaje, asegurando dolida que "ha llegado un punto en el que ya no voy a decir nada".

Así, evitando confesar cómo se encuentra ni si estas acusaciones han podido pasar factura a su enfermedad mental o a su relación con Garay, Tamara ha agradecido el interés de la prensa, disculpándose por no hacer declaraciones pero volviendo a repetir que "no tengo nada que decir". ¡Dale al play para escuchar sus primeras palabras tras la polémica!