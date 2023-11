Romy Abradelo habla de la relación con su excuñado, Luis Lorenzo

MADRID, 4 (CHANCE)

A principios de septiembre conocíamos gracias a CASO ABIERTO -el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica- que el abogado que había defendido hasta ahora a Luis Lorenzo y Arancha Palomino desde que fueron detenidos en 2022, había renunciado a la defensa.

Francisco Pérez Platas comunicaba al juez que investiga la muerte de María Isabel Suárez, el pasado 6 de septiembre, que dejaba el caso después de algunas "diferencias irreconciliables" con la pareja.

Después de este revés, Europa Press ha conseguido hablar en exclusiva con Romy Abradelo, excuñada de Luis Lorenzo, y le preguntábamos por el caso que tantas horas ha ocupado en los medios de comunicación: "Yo creo que a cualquier persona le sorprende, no él, cualquier persona que supuestamente haga algo así pero supongo que ahora ya ha salido todo".

Romy asegura que confía en la justicia: "Yo creo que la justicia siempre es sabia y para eso está" y dejaba claro que está muy tranquila por su relación con él: "Yo siempre he estado tranquila porque realmente, yo duermo con la conciencia tranquila. No he hecho nada a nadie y de él solo puedo opinar cuando fue pareja de mi hermana tres años".

En cuanto a su relación personal, nos comentaba que "el chaval se portaba bien. Yo tampoco he estado con él. A mí me ha ayudado en plan de actriz, y estar trabajando, actriz que yo le decía 'me voy a un casting, a ver qué puedo hacer' porque era muy joven".

Por último, también recordaba cómo le acogió en su casa en más de una ocasión y está a favor del testimonio de su hermana María Abradelo: "Ha venido a mi casa, en mi casa ha sido acogido como cualquier novio o pareja que tuviera mi hermana o yo" y zanjaba el tema asegurando "lo que diga será y lo que diga mi hermana será. Aquí cada uno, yo no me meto en la vida de nadie ni me dejo de meter".