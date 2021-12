Rosa Benito asegura que le encantaría volver a tener contacto con Rocío Carrasco

MADRID, 16 (CHANCE)

La estela de Rocío Jurado es inmensa, como lo fue ella en vida y como lo es ahora el legado que ha dejado en el mundo de la música. Ahora más que nunca se habla de ella, de las rencillas familiares que hay en la actualidad y de cómo su hija está saliendo adelante después de pasar durante años por un momento de lo más delicado.

Rosa Benito ha aprovechado su colaboración en 'Ya son las ocho' para hablar de todo lo que se está diciendo a lo largo de todos estos días y ha asegurado en primer lugar -y respondiendo a lo que algunos compañeros de 'Sálvame' han dicho esta tarde- que no pretende desmentir a Rocío Carrasco, sino que ella también ha vivido cosas con la cantante y las expone.

En cuanto a su sentimiento con su sobrina, Rosa ha dejado claro que ella la adora: "Si mi sobrina me llama y me dice 'tita', ahí estoy yo. Me encantaría de verdad, me encantaría" aseguraba emocionada al hablar de su sobrina, con la que lleva varios años sin tener relación.

La colaboradora de televisión también ha explicado en el programa de Sonsoles Ónega que uno de sus deseos estas Navidades es que la familia Mohedano se vuelva a unir como hace años: "Si es que nosotros también estamos unidos, solo falta una persona. Voy a escribir a los Reyes Mayos para que este año estemos juntos".