Rosa Benito se desmarca de los Mohedano: "Rocío, yo sí te quiero en mi vida pero no me voy a posicionar"

La cuñada de Rocío Jurado tiene la mano a su sobrina pero deja claro que no se va a posicionar

MADRID, 14 (CHANCE)

Más fuerte y clara que nunca, Rocío Carrasco rompía su silencio el pasado viernes en 'Montealto' y, además de contestar a las últimas declaraciones de su hija, Rocío Carrasco, y su hermana, Gloria Camila, contra Fidel Albiac en los programas de televisión en los que colaboran, no dudó en confesar qué piensa del resto de su familia.

Dejando a un lado las durísimas palabras que tuvo para los hermanos de Rocío Jurado, Amador y Gloria Mohedano, Rocío también se pronunció sobre Rosa Benito, de quien en más de una ocasión ha confesado que es la que mejor se portó con ella de su familia, "sin ser de su familia". "Rosa va con el viento. Según cuantas veces suene su teléfono y quien le de el toque de atención va cambiando de opinión y de registro. Es veleta", apuntaba dolida la hija de 'La más grande'.

Unas declaraciones a las que este lunes la exmujer de Amador ha contestado, tendiendo una mano a Rocío Carrasco y desmarcándose del resto de su mediática familia: "Seré muchas cosas, pero veleta no lo he sido nunca. Mis emociones me han podido y por eso he tenido las acciones que he tenido", ha explicado, recordando como, que "cuando estaba en 'Salvame' defendía a capa y espada" a su sobrina de "todos estos que ahora la están poniendo de maravilla". "¿Ahí no era veleta? ¿Ahí era la tita?" se ha preguntado Rosa, asegurando que "jamás" ha cambiado su opinión sobre Antonio David Flores, con quien siempre se ha mostrado muy crítica y con quien se negó a coincidir en el plató de 'Sálvame'. "¿Ahí no era veleta?" ha insistido, dejando claro que siempre ha defendido a Rocío.

"Yo, como madre aquí y ahora lo digo: Yo a mis hijos los defendería por encima del bien y del mal y si eso es ser veleta soy veleta", ha continuado, negando que reciba llamadas de sus familiares para saber lo que tiene que decir y destacando que, si ha cambiado alguna vez de opinión, es porque es "humana", "como todos los que en 'Sálvame' cuando estaba yo allí atacaban a mi sobrina tarde sí y tarde también".

"Con lo que yo no he cambiado nunca ha sido con Antonio David Flores porque es una persona que ha hecho mucho daño y un buen padre lo coherente es que no meta odio, meta amor. Y con David siempre he tenido la misma actitud con él y no me ha hcho cambiar nada ni nadie" ha dejado claro, asegurando que "viví cuando ha puesto mal a Ortega Cano, a Amador Mohedano, a la que ya no está... y no me creo nada de él de que mi cuñada le llamaba. Mi cuñada era Jaimito, lo contaba todo. Y hablo de la Mohedano, no de la Jurado que la conoce todo el mundo. Era muy familiar y compartía todo lo suyo con su gente".

Muy dura con sus excompañeros de 'Sálvame', Rosa se ha preguntado por qué, "teniendo la docuserie de Rocío Carrasco ya grabada, siguieron teniendo a Antonio David Flores trabajando todas las tardes y metiéndose con Rocío". "¿Tienes una serie hecha donde este señor ha hecho sufrir tanto a mi sobrina y lo sigues teniendo ahí trabajando?" ha apuntado muy seria.

Confesando que no va a posicionarse porque no estamos en una "dictadura" y ella no tiene que demostrar a nadie lo que quiso a Rocío Jurado - "se lo demostré a ella cuando estaba viva" ha señalado - Rosa ha tendido una mano a su sobrina y, mirando a cámara, le ha mandado un emocionante mensaje: "Yo sí te quiero en mi vida y me gustaría tener una conversación contigo, decir lo que nos tengamos que decir porque hemos ido una familia maravillosa. Tu, tus niños, su madre, tus tíos,tus primos* hemos vivido seo. ¿Qué ha pasado? No lo se, me gustaría sentarnos y que me contaras. Yo sí te quiero en mi vida".

"Yo no me voy a posicionar. Para querer a la gente no te tienes que posicionar. Yo la quiero y ella lo sabe pero no me voy a apartar de mi familia, de los tios de mis hijos, donde hemos vivido mucho y de todo" ha continuado, reiterando que le gustaría tener relación con su sobrina: "Yo sí te quiero Rocío en mi familia, yo sí te quiero conmigo y te lo digo con todo el amor del mundo. Estoy hablando con el corazón".

"Ella sabe que si me necesita voy a estar ahí porque siempre he estado" ha añadido, explicando que si no la llamó tras su docuserie fue porque "me entero como todo el mundo cuando ya había pasado todo lo que pasó (en referencia al intento de suicidio) y la vi feliz, estaba fuerte. Y no la llamo ahora para que no piensen que tengo miedo porque ya no tengo miedo a nada. Y te lo digo Rocío, estoy aquí y yo sí te necesito".