Rosa Benito desmiente una vez más a Rocío Carrasco y la avisa: "No me busquéis que me váis a encontrar"

MADRID, 16 (CHANCE)

Indignada y hablando más claro que nunca, Rosa Benito ha respondido una vez más a la 'verdad' que Rocío Carrasco está contando semana a semana en su serie documental y, muy dolida, ha desmentido alguna de las afirmaciones que la hija de Rocío Jurado ha realizado en el último capítulo sobre la enfermedad y la muerte de su madre, 'Algo se me fue contigo'.

Y es que Rocío Carrasco reveló en su docuserie, con un claro tono de amargura, que ella fue quien pasó todas las noches en el hospital con la chipionera durante su ingreso hospitalario en Houston en la última época de su feroz batalla contra el cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en el año 2004. Cansada de no ver nunca despierta a su madre, la joven llegó a hablar con sus familiares para poder cambiar turnos y poder acompañar en alguna ocasión a la artista durante el día.

Unas declaraciones que Rosa, tan dolida como indignada, ha desmentido este viernes en el programa en el que colabora, 'Ya es mediodía': "Rocio Carrasco no se quedó ni una sola noche con su madre, pero ni una". "Había tres turnos, mi cuñada Gloria, ella y yo", ha explicado, asegurando que fue ella quien pasó las noches con su cuañda: "Yo por cosas que he vivido en mi vida por un hijo mío, las noches sé lo duras que son. Y yo soy la que hace todas la noches junto con Lourdes".

"¡Pero ni una! ¡Y ya está bien de mentiras! Yo no soy más que nadie pero yo lo he vivido, y eso no me lo puede quitar nadie. Ahí estábamos todos y miente. No se quedó ni una sola noche. Esas me las tragué yo porque quise", ha estallado la exmujer de Amador Mohedano.

Asegurando que no tiene pruebas porque nunca pensó que las iba a necesitar, Rosa ha aclarado además que nunca ha sido una mantenida de Rocío Jurado: "A mí no me ha mantenido la Jurado. Yo he trabajado con La Jurado dejando a mis hijos en casa y a mucha honra, pero a los grandes artistas también hay que aguantarlos".

Muy afectada, Rosa ha mandado un recado a su sobrina y a todos los que están cuestionando ciertas cosas en los últimos días: "Rocío se iba muchas veces por ahí.. no buscarme que me váis a encontrar".

Por último, y en clara referencia a las palabras de Rociíto asegurando que a todos se les murió la artista pero a ella se le fue su madre, Rosa ha confesado muy emocionada que "se fue una madre, una abuela, una esposa y una hermana. Cuando mi suegra se queda viuda Amador tiene cinco años y ella es quien hace de madre, de padre y de todo. Se fue una madre, una abuela, una esposa y una hermana".