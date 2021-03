Rosa Benito se emociona ante la confesión de Rocío Carrasco y rememora su intento de suicidio en 2014

MADRID, 22 (CHANCE)

Muy emocionada y sin poder contener el llanto. Así ha comenzado Rosa Benito su intervención en 'Ya es mediodía' tras el estreno de la serie documental de Rocío Carrasco, 'Rocío, la verdad para seguir viva', en la que su sobrina, completamente destrozada, ha confesado cómo intentó quitarse la vida el 5 de agosto de 2019.

A solas con Sonsoles Ónega y visiblemente afectada, la exmujer de Amador Mohedano ha confesado que "ayer lo pasé mal y hoy sigo pasándolo mal. Son muchos recuerdos, muchos momentos de tu vida".

Desvelando que desconocía el intento de suicidio de Rocíito, Rosa ha revelado que "me enteré anoche y me vi en su piel y creo que cuando una persona hace eso...". Completamente rota, la cuñada de Rocío Jurado ha recordado cuándo ella, en el año 2014, también intentó quitarse la vida tras su separación de Amador, lo que la llevó a estar ingresada en un hospital psiquiátrico: "Yo tambien lo he vivido conmigo misma. Yo también intenté un día dormir porque tenía mucho dolor". "Se me cuestionó. Nunca se preguntaron el por qué, nunca se preguntan por qué. Te achacan de loca, de no estas bien y por eso quieres descansar", ha confesado amargamente, afirmando que "cuando llegas a ese punto estás muy mal, porque sino no lo haces. Luego lo reconoces y te arrpientes porque es un acto de cobardía y luego la vida sigue y es my bonita. Lo que hay que tener son reaños como decía su madre y ganas de trabajar. Pero cuando la mente te hace click no sabes por qué".

Unas declaraciones desgarradoras por parte de Rosa, que no ha dudado en compararse con su sobrina tras su intento de suicidio y ha rememorado un episodio complicadísimo en su vida tras su ruptura con Amador.

Acerca de cómo vió a Rociíto en el documental, la colaboradora ha confesado que "tengo mucho dolor acumulado. A mi me conmovió, me transmitió mucho dolor. Cuando la veía llorar era como... cuanta cosas he vivido con ella desde chica. He vivido con ella cosas maravillosas, creo que cuando se lucha y Rocío siempre ha sido una niña muy feliz, muy risueña... Pero se enamoró y el amor te hace hacer cosas que... bueno".

Recuperando la fuerza que le caracteriza, Rosa ha admitido que vio a Rocío con miedo y ha señalado que "el miedo te paraliza, es lo peor que hay". "no tenemos que tener miedo, tenemos que tener fuerza pero hay que tener una fuerza mental muy grande, el miedo es lo peor del ser humano", ha confesado rotunda la cuñada de 'La más grande', que ha visto en su sobrina "mucho de su madre y mucho de su padre también. Es su hija y los genes están"