Desde Rosa Benito hasta Isabel Luna: todos los rostros conocidos que han apoyado a José Ortega Cano en su museo

MADRID, 19 (CHANCE)

El día de hoy era uno de esos que se marcan en el calendario con un rotulador rojo, por lo menos para José Ortega Cano. Después de meses trabajando en este proyecto, esta tarde por fin se ha materializado y ha tenido lugar la inauguración del museo taurino en San Sebastián de los Reyes, Madrid. Eso sí, a pesar de la felicidad del momento, este emotivo evento se ha visto salpicado por la polémica.

Después de días expectantes por saber si Ana María Aldón acudiría al acto, hoy por fin hemos salido de dudas. La diseñadora no ha ido a apoyar a su exmarido. Tras todos estos meses en los que su separación matrimonial ha ocupado la crónica social, parece que la colaboradora de televisión ha entendido que no era su lugar y ha preferido quedarse en su casa nueva descansando.

Ella no ha estado allí, pero sí que ha ido el hijo de ambos, José María y por supuesto, la hija del torero, Gloria Camila, que según hemos sabido ha estado muy involucrada en este proyecto. No han sido los únicos, también se han dejado ver por allí miembros de la familia de Rocío Jurado -que no de Ortega-, los denominados 'familia mediática'.

Rosa Benito y su hija, Rosario Mohedano, no se han querido perder este emocionante día para el torero y no han dudado en asistir para acompañarle. Lo han hecho junto con Mari Carmen Ortega, hermana del diestro, que también se ha mostrado muy emocionada por él... eso sí, significativa ausencia la de Conchi Ortega.

En los últimos meses hemos podido ver como esta hermana de Ortega ha hablado con diferentes programas de televisión de la cadena Telecinco expresando su opinión acerca de Ana María y de la separación con su hermano. Quizás, las declaraciones hayan pasado factura en la relación con el diestro y por eso ha preferido quedarse en casa, al igual que su excuñada.

La que también ha asistido ha sido Rocío Flores, que como nos ha confesado a su entrada, quiere mucho a Ortega y no ha dudado en mostrarle su apoyo pese a quien le pese. La joven viajaba hasta la capital esta misma mañana en mitad de la polémica que hay servida con Olga Moreno, de lo que ha preferido no hacer ningún comentario.

En el interior del museo hemos podido ver a Marina, persona de confianza de Ortega, a Gloria Camila luciendo un impecable look con una chaqueta bicolor corta y rígida, con hombreras, imitando a la del traje de luces. Tampoco han faltado rostros taurinos, como el de Victoriano Valencia, Vicente Ruiz Soro, Francisco Rivera, Miguel Abellán, Juan José Padilla o Mari Ángeles Grajal, viuda del recordado Jaime Ostos.