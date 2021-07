Rosa Benito, muy alterada, responde a Rocío Carrasco

MADRID, 8 (CHANCE)

Rocío Carrasco debutó este miércoles como nueva colaboradora de 'Sálvame' y, más clara que nunca, comenzaba respondiendo a su tía Rosa Benito, que horas antes se pronunciaba públicamente sobre el regreso de su sobrina - con quien no tiene relación - a televisión. La ex de Amador Mohedano, de lo más sonriente, confesaba a un reportero del programa en el que trabajó durante años que si se la encontrase por los pasillos le diría "hola" y señalando que "está bien" que Rocío trabaje, pidiendo que "trabajemos todos, no solo ella".

Unas declaraciones con las que, para Jorge Javier Vázquez, Rosa podría dejar caer que la hija de Rocío Jurado habría vetado a colaboradores y que rápidamente tenían respuesta por parte de su sobrina. "Yo la conozco, sé el hola como va", aseguraba la nueva Defensora de la audiencia, negando que le molestasen las palabras de su tía: "No me molestan. Ha habido tantas cosas que me han molestado que eso* es una nimiedad y no creo que lo haya hecho con mala intención", afirmaba.

Hoy Rosa Benito ha reaparecido en 'Ya es mediodía' y, como no podía ser de otra manera, ha respondido a las irónicas palabras de Rociíto: "Cuando yo digo hola, mi sobrina me conoce perfectamente; sabe que soy una cachonda mental y aquí también lo dije. No tengo esa maldad, esa mala leche para hacer daño a la gente", ha señalado enfadada con las insinuaciones que horas antes se hicieron en 'Sálvame' sobre ella.

"Estoy en un momento muy bonito de mi vida, de paz, de tranquilidad, y así quiero vivir", ha confesado la cuñada de Rocío Jurado, aclarando por qué dijo la frase de que todos tenían derecho a trabajar. "Rocío no va a decir que me veten porque yo estoy en otra productora muy feliz y contenta, pero cuando digo eso es por Rosario Mohedano", ha afirmado visiblemente enfadada y dando la cara una vez más por su hija: "Rosario Mohedano tiene derecho a trabajar y en ese programa la han macadado diariamente, pisoteándola en ese plató". "A Rosario no le han dejado ser como es ella, ser lo que ella ama en su vida que es cantar. Es una artista muy grande que tenemos y ahí la han machacado diariamente", ha 'denunciado' cada vez más alterada.

"No había tarde que no la machacaran, que no se rieran de ella. Eso no es humanidad. Aquí hay que trabajar todos, no solamente Rocío Carrasco y todo lo que hay ahí dentro. ¡todos!" estallaba una Rosa al borde de las lágrimas, afirmando que "a Rosario la han pisoteado durante años y ya no les tengo miedo". "Y ahora que me machaquen que ya no me importa, ya bastante he sufrido. Aquí trabajar todos, Rosario Mohedano, Rocio Carrasco y la madre que los parió. No lo he dicho por ella, que no busquen, que no tengo tanta maldad y que no me busquen que me pueden encontrar", ha advertido a su ex programa.

Por último, y antes de que Sonsoles Ónega cortasse de raíz el tema viendo el 'bucle' en el que estaba entrando Rosa, la mujer de Amador confesaba su sufrimiento como madre ante el 'machaque' que ha padecido Chayo por parte de 'Salvame', ¿soltando además una indirecta a Rocío Carrasco por su falta de defensa pública a su hija Rocío Flores ante los ataques que ha sufrido la joven tras la emisión de la docuserie?: "Es todo muy bonito, pero cuando una lo sufre en sus carnes... ¡porque a esa la he parido yo y lo que le hacen a ella me duele a mí que la he parido yo! Yo le puedo decir cualquier cosa pero no voy a permitir que tu le digas nada. ¡Y eso es una madre con un par de ovarios! Y ya no digo más". ¿Un mensaje indirecto dirigido directamente a su sobrina?