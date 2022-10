Rosa Benito se pronuncia sobre la demanda de Rocío Carrasco

MADRID, 6 (CHANCE)

Rosa Benito vuelve a estar en el punto de mira. A pesar de que lleva sin pisar un plató de televisión desde hace tres meses, la ex mujer de Amador Mohedano no se ha mantenido en silencio, sino que se ha mostrado de lo más beligerante en redes sociales donde no ha dudado en asegurar que la factura presentada por Rocío Carrasco en su docuserie para demostrar que cobró por la última gala de Rocío Jurado era "falsa".

"A mí que lleve un papel sin firmas (y con mi fecha equivocada) me dice que las facturas son falsas. Quiero ver mi firma y la de Amador Mohedano. ¿El sello de empresa donde está? Según esta factura, cobré el año pasado, 16 de febrero 21, que es cuando empiezan con la 'docufake'. ¿A los 16 años me pago a mí? ¿Y no hay sello de empresa? ¡Qué raro!", publicaba Rosa en Twitter durante la emisión del octavo capítulo de 'En el nombre de Rocío', después de que la hija de Rocío Jurado mostrase una factura que probaba que la peluquera habría cobrado más de 2000 euros por peinar a su madre durante la grabación del especial 'Rocío Siempre', meses antes del fallecimiento de la chipionera.

Un mensaje que podría salirle muy caro, ya que Rocío Carrasco y la productora 'La Fábrica de la Tele' han anunciado que tomarán medidas legales y demandarán a Rosa por lo penal por poner en duda su integridad moral y acusarlos de falsificar un documento.

"Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, esta señora se ha dedicado en redes sociales a poner que es una factura falsa, que no se sabe sumar. No Rosa, la que tienes que aprender a sumar y a hacer una factura eres tú, vida mía. Esta señora tiene el dedito suelto, antes la boca y ahora el dedito. Voy a ponerle una querella" aseguraba la hija de Rocío Jurado este miércoles en 'Sálvame'.

Una querella a la que Rosa ha reaccionado compartiendo un enigmático mensaje en Instagram que deja entrever que no está demasiado preocupada por este asunto: "Si estás en paz con tu conciencia ninguna palabra podrá hacerte daño" ha publicado, sin atisbos de que vaya a dar un paso atrás tras su polémico tuit acusando a Rocío Carrasco de falsificar una factura.