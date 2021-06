Rosa Benito se pronuncia sobre la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco

MADRID, 4 (CHANCE)

Una vez terminada 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', Rocío Carrasco anunciaba el pasado miércoles que su serie documental tendrá segunda temporada, 'En el nombre de Rocío', que se estrenará el próximo otoño y en la que la hija de 'La más grande' desvelará por fin por qué dejó de hablarse con sus tíos Gloria y Amador Mohedano, José Antonio Rodríguez, Rosa Benito, el viudo de su madre, José Ortega Cano, y sus hermanos Gloria Camila y José Fenrnado.

En el vídeo promocional, con Rocío en la playa de Chipiona, se pueden ver palabras como avaricia, dinero o egoísmo y, precisamente sobre ello, es con lo que Rosa Benito ha roto su silencio para confesar qué le parece la noticia de que su sobrina vaya a contar su verdad de por qué se rompió la familia y si tiene miedo a lo que la mujer de Fidel Albiac pueda desvelar.

El vídeo del día Las ejecuciones sobre viviendas habituales suben un 84% hasta marzo

"En ese vídeo me falta la palabra amor, porque Rocío ha sido una persona muy querida. Ha tenido muchísimo amor y espero que en ese recorrido que va a hacer que cuente cosas bonitas porque las ha tenido y las ha vidido. Vamos a esperar lo que es", ha afirmado la exmujer de Amador Mohedano en 'Ya es mediodía', sin querer precipitarse sobre lo que su sobrina pueda contar en su docuserie.

Dolida, Rosa se ha preguntado si es justo lo que Rocío está haciendo con su familia: "Ella que está cogiendo este micrófono que es la televisión para que la apoyen, me pregunto si es maltrato mediático para nosotros, para la familia Mohedano".

"Yo no entiendo como hay gente que se alegran y están deseando que llegue noviembre para verlo...", exclamaba. "Me gustan las cosas bonitas, la paz, no me gusta el odio. No conlleva a nada. El odio contra el odio lleva al dolor. Me gustan las risas, la paz, verla sonreír... Cada uno hacemos nuestra vida y ya, pero odio contra odio no", confesaba, lanzando un mensaje a su sobrina: "Lo que puede conllevar son cosas de dolor y no vale la pena. Ya que ella ha hecho 12 capitulos quejándose de que ha sido una persona en todos los sentidos maltratada...".

Cargando contra la productora de la docuserie, Rosa ha 'denunciado' la utilización de unas declaraciones de Rocío Jurado hablando de que no iba a consentir que le hiciesen daño a su hija, que ahora están emitiendo como si se refiriese con estas palabras a la familia cuando en realidad era por el acoso de la prensa a Rociíto cuando se separó de Antonio David. "Su madre hacía un llamamiento a la prensa que estaba destruyendo a su hija por haberse separado. Su madre no lo hace por su famila. Tuvo a su familia hasta el último minuto que dejó de respirar. Todos, tanto por la familia de Ortega como su propia familia. Me parece injusto que se juegue con eso porque no es la realidad, no es lo que quieren dar a entender para equivocar a la gente", ha estallado dolida.

Por último, Rosa ha salido en defensa de Gloria Camila y José Fernando hablando del amor de Rocío Jurado hacia ellos aunque no fuesen biológicamente suyos: "Rocío amaba a su familia más que a nada en el mundo. Con Rocío tenía locura, pero cuando tuvo a Jose Fernando y Gloria Camila los ha querido mucho a esos niños. No hace fala parir para querer. No hace falta tener sangre para morir por unos hijos"