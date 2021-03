Rosa Benito reacciona a las palabras de Belén Esteban y quita hierro a la nueva guerra entre ambas

MADRID, 4 (CHANCE)

Después de varios años sin hablarse, la enemistad de Rosa Benito y Belén Esteban vuelve a estar de plena actualidad, después de que la "princesa del pueblo" llamase a la ex de Amador Mohedano "veleta" y la acusase de hablar con sus compañeros por detrás de ella de su "problema" antes de romper su amistad por unas polémicas declaraciones en las que Chayo criticaba a la de San Blas, algo que ésta no perdonó ni a la madre ni a la hija.

Rosa no tardaba en responder a la que había sido su amiga después de que ésta desenterrase el hacha de guerra, asegurando que pasaba del tema, que llevaba 5 años fuera de "Sálvame" y que su vida era otra al margen de su antiguo programa. Muy tranquila, además, la cuñada de Rocío Jurado sostenía que nunca había hablado de Belén sino que había sido una amiga muy fiel, y acusaba a la colaboradora de haber hablado de ella en varias exclusivas.

Para echar más leña al fuego, "Lecturas" se hacía eco de esta guerra entre las examigas y publicaba en portada que, pese a no pronunciarse en público sobre ella, Rosa se ceba en privado con Belén. Cansada y negando la existencia de una guerra entre ambas, la "princesa del pueblo" aseguraba en su programa que, en los últimos tiempos, ha visto a la ex de Amador en privado y se ha mostrado muy cariñosa con ella, y desvelaba que el motivo del enfado de ésta había sido su falta de apoyo cuando Chayo y su marido demandaron a la productora de "Sálvame".

Rosa, ajena a todo, ha disfrutado de una jornada de cuidados estéticos con Mari Carmen Ortega Cano - con quien tiene muy buena relación - y ha respondido a Belén: "No he leído nada. Es que paso, chica". "La vida es muy bonita. Ahora ha muerto el chico este, el Álex, eso sí es un problema, es una pena", ha confesado, asegurando así que su enemistad con la de San Blas no le afecta lo más mínimo.