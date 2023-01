Rosa Benito reaparece junto a su hija Rosario Mohedano en el estreno de 'Cristo y Rey'

MADRID, 14 (CHANCE)

Esta semana vivimos la presentación de la serie que se estrenará mañana en ATRESplayer PREMIUM, 'Cristo y Rey'. Numerosos rostros conocidos de nuestro país acudieron al estreno, entre ellos pudimos ver a Rosa Benito, acompañada por su inseparable hija, Rosario Mohedano. Madre e hija derrocharon complicidad y se mostraron de lo más expectante ante esta historia.

Rosario nos reconoció que Bárbara Rey es una mujer referente de valentía y adelantada a su tiempo: "la he visto muy valiente. Mira, mirándola te lo digo. Es una mujer transgresora, ha sido muy valiente, muy adelantada a su tiempo. Ha dicho verdades como puños cuando ha tenido que decirlo" y se mostraba de lo más ilusionada con esta serie.

Al preguntarle a Rosa y a su hija si harían una serie de su vida, responden: "de terror". Y es que, como ya sabemos, la cantante nos aseguró que hacen muchas cosas juntas, por lo que prefiere no descartar nada: "hacemos muchas cosas juntas. Gracias a dios, aprovechamos nuestro tiempo, hemos trabajado juntas y nunca se sabe".

Rosario aprovechó también las cámaras para proclamarse a favor de Shakira tras su último lanzamiento musical: "a mí me parece una pasada lo que ha hecho. Ha sido súper directa, ha sacado un tema que en 24 horas ha sido escuchado por el mundo y la verdad que ha usado lo que sabe hacer, que es hacer música".

Sin embargo, Rosa nos aseguró que prefiere la historia de amor entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "yo soy del amor. A mí me encanta el amor, me da igual Shakira que Piqué. Yo soy del amor: Tamara, Íñigo, amor, que es lo más bonito". La que fuera colaboradora de televisión todavía desconoce si volverá pronto a televisión y no admite el cumplido de su hija cuando le dice que los espectadores le echan de menos: "no lo sé".