Rosa Benito reaparece y se pronuncia por fin sobre la docuserie de Rocío Carrasco

MADRID, 18 (CHANCE)

La ausencia de Rosa Benito en el programa en el que colabora, "Ya es mediodía", desde que Telecinco anunció la emisión de una serie documental protagonizada por Rocío Carrasco el pasado martes llamó la atención a más de uno.

Se supone que la hija de Rocío Jurado no pasará por alto ninguna de las polémicas que ha protagonizado en los últimos años y, después de 25 años de silencio público, ha decidido dar un paso adelante con 'Rocío, la verdad para seguir viva' y hablar por fin en primera persona de sus conflictos familiares.

Unos conflictos en los que Rosa Benito, exmujer de Amador Mohedano y sin relación con su sobrina hace años, tendrá cierto protagonismo. Por eso, su ausencia en el programa en el que colabora este miércoles y su plantón a Sonsoles Ónega cuando todos dábamos por hecho que se pronunciaría sobre la docuserie, desató todas las críticas.

Reapareciendo en su programa y asegurando que no les dejó plantados sino que "no sabía que tenía que venir ni que tenía que entrar", Rosa se ha enfrentado por primera vez al trailer sobre la serie documental protagonizada por Rocío y no ha dudado en pronunciarse por primera vez sobre este inesperado paso al frente de su sobrina.

"Yo quiero escucharla también. Está en su derecho de hablar y luego los demás tendremos el derecho de responder". "Ha estado muchos años callada pero ha hecho exclusivas, no ha estado callada", ha señalado. "Se habla de 25 años pero estuvo casada con David 6 años, hizo muchos 'Tómbolas', exclusivas... hizo muchas cosas. De 20 años para acá que está con Fidel lo veo más, pero 25 años... me pierdo. Ahí está la historia", ha afirmado sin comprender porque, en el trailer de "Rocío, la verdad para seguir viva", se habla de 25 años de silencio por parte de Rocío Carrasco.

Confesando que "estoy tranquila, yo sí", Rosa - con "los vellos de punta", ha asegurado que "creo que de mí no va a hablar y si habla tiene que tener palaras muy bonitas para mí". "Desde que nació siempre he estado con ella, lo he dejado todo por ella, nunca he hablado de ella y si lo he hecho he tirado mantas de aduana para protegerla", ha afirmado emocionada.

Respondiendo a Jorge Javier Vázquez, que señaló en 'Sálvame' que viendo a Rocío se entiende que esté sola, Rosa se ha mostrado muy clara. "No entiendo que esté sola. Si está sola es porque es feliz estando sola, pero yo nunca estaría feliz sin mis hijos. Jamás. Puedo pelearme con el mundo entero, puedo tener unos hijos que me hagan la vida insoportable, pero a esos los he parido yo y antes de verlos ya los quieres", ha exclamado la ex de Amador con sentimiento.

Dolida y al borde de las lágrimas, Rosa ha confesado que "yo no tengo relación porque ella no quiere tener relación. Tengo un nieto de 5 años que no lo conoce. Y eso me duele. Pero si me necesita voy a estar ahí porque es hija de la persona que yo más he querido, jamás hablaré mal de ella y estaré con ella si me necesita. Pero hay cosas que no entiendo y si esta sola lo siento por ella".

Tras ver el tráiler y a Jorge Javier asegurar que Rocío está convencida de que su madre de seguir viva estaría a su lado, Rosa ha pronunciado unas palabras que darán mucho que hablar: "Escuchar que te cuestionen como madre tiene que doler mucho. Si mi cuñada estuviera viva estaría al lado de ella y sí, estaría al lado de ella y de sus nietos". "Nunca la hubiera dejado porque lo que más quería era su familia, y si viviera todo esto no pasaría. A ella nunca la ha dejado, pero tampoco dejaría a sus nietos ni a sus hermanos, ni a sus sobrinos, porque Rocío era feliz con todos los suyos, como una gallina con los suyos. Era la felicidad que ella tenía", ha finalizado emocionada.