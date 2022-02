Rosa Benito responde a Rocío Carrasco y confiesa si continúa queriendo la virgen que le regaló a Rocío Jurado

MADRID, 7 (CHANCE)

Rosa Benito se convertía, el pasado viernes, en una de las protagonistas de 'Montealto: regreso a la casa', ya que, como no podía ser de otra manera, Rocío Carrasco respondía con contundencia al reproche que su tía le hacía días antes por no haberla defendido cuando Jorge Javier Vázquez la llamó "viuda de Rocío Jurado": "Me parece vergonzoso que ella lo haya permitido" señalaba la ex de Amador Mohedano, dolida.

"Hay tantas cosas tan sumamente vergonzosas que ni a ella ni a nadie le han parecido vergonzosas* Ella es muy cómica y muy grande", 'disparaba' la hija de Rocío Jurado sobre Rosa, de la que ha reconocido, además, que se ha portado con ella mejor que muchos de sus familiares de sangre.

Sin ningún tipo de relación ni con la colaboradora ni con ninguno de los cuatro hijos que tuvo con Amador - Rosario, Fernando, Salvador y Amador Jr - Rocío no podía evitar emocionarse durante 'Montealto' al encontrar una felicitación antigua de los Mohedano-Benito, en la que todos se despedían con un "te quiero"; algo que, "visto lo visto", la madre de Rocío Flores cree que no se repetiría.

"Yo sí, yo escribiría lo mismo" ha respondido Rosa este lunes en 'Ya es mediodía', confesando que continúa sintiendo lo mismo por su sobrina a pesar de que la relación se ha roto completamente: "Es una niña que la quiero y la quiero también porque es hija de quien es". "Esa felicitación se que mis hijos la volverían a escribir igual porque quieren a su prima y yo también" ha asegurado convencida.

"Cuando dije lo de vergonzoso por lo de la viuda de Rocío Jurado lo dije porque yo la he defendido a ella siempre" ha explicado Rosa, contestando a una reflexión que hizo Jorge Javier hace unos días en 'Sálvame, asegurando que no entendía por qué ahora ya no defendía a su sobrina cuando es algo que ha hecho siempre: "Yo siempre he sacado la cara por ella, me he enfadado con personas que han estado en mi vida por ella, la he defendido siempre y lo único que he dicho como yo, Rosa Benito, es que sin mis hijos no podría vivir. Creo que las madres tenemos que proteger a nuestros hijos y si se han equivocado hacérselo saber. Siempre he estado en contra de Antonio David, siempre" ha dejado claro, reiterando su postura y explicando que nunca ha cargado contra Rocío, sino que simplemente ha dado su opinión personal en lo que a su distanciamiento con sus hijos Rocío y David se refiere.

Sin estar segura de si la Virgen que mostraron en el especial Jorge Javier y Rocío es la que ella le regaló a su cuñada cuando se puso malita - una imagen que Rosa confesó públicamente que le gustaría tener y que su sobrina ha dejado claro que por el momento no le piensa dar - la ex de Amador ha puntualizado que, aunque "reclamarla no la reclamo", sí la cogerá si se la llevan Rocío o el presentador, con quien se reencontrará después de una larga temporada en el plató de 'Ya son las 8' este martes.

Por último, la colaboradora ha asegurado que "no tiene ni idea" de lo que su sobrina pudo encontrar en el buró de Rocío Jurado: "Yo no sé lo que encontró, era un cajón muy chiquitito, no sé qué podía haber ahí, pero nosotros hemos tenido muchísima relación con ella hasta hace muy poco". "De eso no voy a decir nada" ha respondido Rosa cuando Alba Carrillo le ha preguntado si la artista y Ortega Cano estaban bien como pareja. "No tengo ni idea de lo que puede haber" ha zanjado rotunda, evitando entrar en la relación que su cuñada tuvo con el diestro, principal señalado en estos momentos.