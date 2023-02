Rosa Benito y Rosario Mohedano acuden al cumpleaños de José María Ortega Aldón

MADRID, 9 (CHANCE)

José María Ortega Aldón, hijo de José Ortega Cano y Ana María Aldón, ha celebrado este jueves su décimo cumpleaños y lo ha festejado con todos sus amigos y familiares. Se trata de la primera vez que el pequeño cumple años estando sus padres divorciados, pese a ello, ha tenido una tarde llena de entretenimiento. Aniceto, Mari Carmen Ortega, Marina, el torero, Gloria Camila, el novio de ésta... y también, Rosa Benito y su hija, Rosario Mohedano.

No es de extrañar que la que fuera colaboradora de 'Sálvame' acuda a estos eventos de la familia Ortega, ya la vimos hace unas semanas en la inauguración de la sala taurina del maestro en San Sebastián de los Reyes, acto al que también acudió junto a su hija... pero lo cierto, es que sí que llama la atención este vínculo tan estrecho tras su divorcio con Ana María.

Cabe recordar que durante años, Rosa habló largo y tendido en el plató de 'Sálvame' del torero, de sus hijos y de las historias que ella había vivido en primera persona cuando no se separaba ni un solo día de Rocío Jurado. Una época en la que la peluquera no tuvo vínculo con Ortega debido a la 'enemistad' que había entre ellos por las declaraciones que hacía en pantalla.

De hecho, recordemos que Rosario ni siquiera estuvo en la boda entre Ortega y Ana María. Sí estuvo su madre, que posó felizmente con los novios y disfrutó de una ceremonia en la que hubo muchos más ausencias: como la de Amador Mohedano o la de Rocío Carrasco.

Ahora, todo ha cambiado. La familia unida, dicen. Rosa se ha retirado de la televisión y se ha unido más que nunca a los Mohedano, a los que llaman 'familia mediática'. Hasta la veíamos con Amador hace unos meses en Chipiona y con el resto de la familia de 'La más grande'.

Volviendo al cumpleaños del pequeño, Rosa y su hija no han querido perderse esta tarde de celebración para José María y se han dejado ver con Aniceto, Mari Carmen y Gloria Camila muy cariñosas. Un día para recordar después del año tan problemático que se ha vivido en la casa del diestro con los meses de incertidumbre en su matrimonio, que finalmente ha acabado en un divorcio mediático.

Desde que Rocío Carrasco rompiese su silencio en televisión con los dos documentales que ha protagonizado para Telecinco, parece que su relación con Rosario forma parte del pasado. Aunque lo cierto es que ninguna de las dos ha hablado alto y claro sobre el punto en el que se encuentran... pero se intuye que ya no hay contacto. Esto ha hecho que la cantante se una al diestro y demás familiares.

Como decimos, no es la primera vez que les vemos juntos, en 2020, Rosario asistió con su marido y sus hijos al cumpleaños del pequeño José María, pero sin embargo el año pasado no lo hizo. Un vínculo que parece que evoluciona según estén sus relaciones familiares del momento y, ahora, no pueden estar mejor.