Rosa Benito sigue con su estrategia de guardar silencio

MADRID, 16 (CHANCE)

Son muchos los años que llevamos viendo a Rosa Benito en televisión, por eso la conocemos tan bien que sabemos cuando tiene ganas de hablar y cuando no. En esta ocasión le hemos preguntado por el varapalo judicial que se ha llevado su sobrina, Gloria Camila, al no conseguir que su hermana presentase en el juzgado los manuscritos que tiene de su madre en los que habla de su vida y de las personas que tenía alrededor, y lo cierto es que cada día nos sorprende más.

La colaboradora no ha dudado en mostrarse ante las cámaras despistada y hacer como que no tiene ni idea de lo que la estamos preguntando: "¿El qué perdona? es que no sé de qué me hablas". Colaborando en 'Ya es mediodía', donde se ha hablado de las diligencias que pidió Gloria Camila a su hermana, parece que la exmujer de Amador Mohedano o no se entera de la actualidad informativa que afecta de lleno a su familia o es que prefiere no mostrar su opinión para no meterse en más guerras.

Pero si esa contestación nos dejaba sorprendidos, Rosa Benito no callaba y seguía asegurándonos que: "No tengo ni idea de nada", algo que nos llama la atención porque sabemos el buen trato que tiene con Gloria Camila y con el diestro, José Ortega Cano.

Parece que Rosa Benito quiere mantenerse en la misma estrategia que ha tenido durante todo este tiempo, guardar silencio cuando le conviene para no meterse en más charcos de los que habitualmente se mete a la hora de hablar de las polémicas que sigue habiendo en la familia Jurado.