Rosa Benito sigue tirando por tierra las palabras de Rocío Carrasco

MADRID, 21 (CHANCE)

Rocío Carrasco sigue hablando en su documental 'En el nombre de Rocío' y lo cierto es que la familia Jurado sigue callada, al menos en los medios de comunicación, ya que Rosa Benito sigue utilizando sus redes sociales para expresar su opinión acerca de las declaraciones de su sobrina. La colaboradora de televisión no ha podido callarse ante las últimas declaraciones realizadas por la heredera universal de la Jurado y le ha mandado un mensaje.

Todo aquel que siguiera la vida de Rocío Jurado, sobre todo sus últimos años, sabe que Rosa Benito fue una mujer que se entregó al máximo a su cuñada, a la que ella denominada 'hermana'. La mujer de Amador Mohedano, tal y como lo ha expresado en los platós durante años, lo dejó todo por estar al lado de la cantante en sus peores momentos... pero parece que su sobrina tiene otra versión.

Aunque hace mucho que no escuchamos a Rosa Benito desmentir públicamente lo que su sobrina ha dejado reflejado en su documental, en esta ocasión ha utilizado su Instagram para recordar esa delicada época de Rocío Jurado en Houston.

Compartiendo una fotografía de prensa en la que podemos ver a la protagonista de esta noticia y a su marido acudiendo al hospital donde se trataba la cantante, Rosa ha confesado: "No es una fotografía que me guste, me lleva a momentos de llanto, de angustia, de dolor, de incertidumbre, de rabia, de miedo*para que ahora nos juzguen, cuando la que no estabas eras tú, ay señor... que sabe nadie... que sabe nadie...".

Rosa siempre nos tiene acostumbrados a compartir recuerdos con su cuñada, pero lo cierto es que estos meses lo ha hecho de manera más continua por todo lo que su sobrina ha expresado en su documental. No cabe duda de que el dolor está más presente que nunca por las diferentes versiones dadas públicamente sobre la faceta de cada uno en la vida de 'La más grande'.