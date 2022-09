Rosa Benito, su sonrisa al escuchar que Rocío Carrasco afirma que se negó a teñir a Rocío Jurado

Primeras imágenes de la exmujer de Amador Mohedano después de que su sobrina haya revelado que se negó a teñir el pelo a Rocío Jurado cuando la artista ya estaba enferma

MADRID, 21 (CHANCE)

Rocío Carrasco sigue disparando contra todo y contra todos en "En el nombre de Rocío", y en esta ocasión es Rosa Benito la que queda especialmente señalada en el sexto episodio de la docuserie, en el que la hija de Rocío Jurado revela el feo que la mujer de Amador Mohedano le hizo supuestamente a su cuñada, cuando ésta ya estaba muy enferma.

Un episodio que habría sucedido en el año 2005, poco después de que Rosa debutase en televisión como defensora de su hija Chayo en 'GH Vip', mientras la chipionera luchaba con uñas y dientes contra el cáncer que finalmente le ganaría la batalla meses después. "Mi madre estaba en la cama y entramos Fidel y yo en la habitación y nos la encontramos llorando. Nos dice: 'Mira lo que me ha pasado, he llamado a Rosa para que hiciese el favor de venir a teñirme y me ha dicho, pero Rocío cómo voy a ir a teñirte si ahora me peinan a mí'" ha contado Rocío con todo lujo de detalles.

"Mi madre contemplaba con mucha tristeza que su familia se fueran ubicando tan rápido durante su enfermedad. ¿Por qué tenían tan claro los demás lo que iba a pasar cuando ella no lo sabía?" se pregunta la mujer de Fidel Albiac, lamentando que el final de su madre significase el principio de la carrera mediática de varios miembros de su familia.

Unas declaraciones a las que Rosa Benito no ha tardado en responder, negando a Kiko Matamoros el desagradable episodio que ha contado su sobrina: "¿Cómo voy a decirle esa barbaridad a mi cuñada? Ahora me peinan a mí. ¡Qué fuerte! Yo tenía mi familia, dejé a mis hijos, dejé mi casa, lo dejé todo e incluso me fui a Houston con ella tres meses. ¿Cómo voy a decir esa barbaridad?".

Ahora os ofrecemos las primeras imágenes de Rosa tras la polémica. Alejada del foco mediático desde que acabó su contrato con 'Ya es mediodía', la exmujer de Amador Mohedano guarda silencio tras las acusaciones de Rocío Carrasco, pero no puede evitar que se le escape una sonrisa al escuchar que se negó a teñir el pelo a su cuñada. Una reacción con la que deja entrever que ese feo a Rocío Jurado sería falso, aunque deja en el aire si se unirá a la demanda que prepara la familia contra su sobrina.