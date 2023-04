Rosa Clará echa balones fuera cuando le preguntamos por Paloma Cuevas y Luis Miguel

MADRID, 21 (CHANCE)

Rosa Clará presentaba su nueva colección de novia arropada por su marido, Josep Artiga, su hijo Daniel y su futura nuera, Anne-Marie Colling, durante el día de ayer en Barcelona. Además de sus familiares, la diseñadora ha contado con la presencia de varios rostros conocidos entre los que se encontraban Boris Izaguirre, Mireia Belmonte o Xavier Sardá, que ha acudido acompañado del humorista Carles Sans, miembro de 'Tricicle'.

Europa Press hablaba en exclusiva con Rosa Clará, gran amiga de Paloma Cuevas, y lo cierto es que se mostraba de lo más clara y concisa en lo que respecta a la relación de esta con Luis Miguel: "se merecen ser muy felices, muy felices". No cabe duda de que ambos están saboreando uno de los momentos más especiales de su vida y ahora, que se han dejado ver en varias ocasiones, no dudan en pregonar su amor a los cuatro vientos... algo de lo que están siendo testigos sus amistades.

La diseñadora prefería echar balones fuera cuando se le ha preguntado por la relación de su colaboradora y 'El sol de México', asegurándonos que "no tengo ni idea, es la vida de ellos y yo no tengo ni idea". Una actitud que no nos sorprende porque cuando tenemos la ocasión de preguntar a amigos de Paloma sobre su relación, todos evitan dar detalles públicamente.

Rosa nos confirmaba que sabía que Paloma sería la gran ausente en la presentación de esta nueva colección de novia en Barcelona, por eso no le ha sorprendido que su amiga no asistiese: "sabía que no era posible hoy, lo sabía, pero está en nuestro corazón, nos queremos muchísimo y nos apoya en todo, con lo cual felices".

La creadora nupcial está inmersa en los preparativos del vestido de novia de su futura nuera y, aunque no nos desvelaba detalle alguno del diseño, sí nos decía que el enlace de su hijo Daniel se celebrará en París "porque es una boda de mucha gente joven, ellos han estudiado fuera y tienen cantidad de amigos fuera de España y además que la familia de ella también es americana, vive en Indianápolis, con lo cual era un sitio perfecto para que llegaran vuelos de todo el mundo".