Rosa López asegura que le ha encantado el documental de David Bisbal

MADRID, 29 (CHANCE)

Viviendo un momento de lo más especial, Rosa López se ha dejado ver este fin de semana en la firma de su disco, '1930' en la tienda Koker, en Sevilla. Allí atendió a todos los seguidores que se acercaron para conocerla en persona y la emoción fue la gran protagonista de esta cita.

Minutos más tarde, Europa Press pudo hablar con Rosa en exclusiva y le preguntamos por la polémica que ha habido con el documental de David Bisbal por hablar escasamente de su relación con Chenoa.

"Habla de todo lo que tiene que hablar y, además, en su justa medida. Yo creo que eso también, por parte de él, es una forma de darle al público lo que ya sabe pero de una forma súper respetuosa y cariñosa. No hay nada más generoso que dos personas que a nivel personal han tenido algo, nos regalaran aquella nueva unión musical" nos comentaba la artista.

Además, Rosa nos aseguraba que ha habido "un momento que ha sido muy viral que se dice, el momento de su padre que tiene alzheimer" dejando claro que ahí "es donde podemos ver esa parte que nunca vemos de David. Aunque ya sabemos cómo es, pero a veces está bien que nos recuerden que somos personas".

Emocionada, Rosa recordaba cómo su compañero ha sufrido comentarios durante toda su carrera: "David siempre ha sido muy humano, el tema es que como prejuzgamos en esta vida, creemos que porque esté, los que le queremos le vemos en lo más alto. Viaja para acá, para allá, a veces sacrifica pues eso, familia, teniendo sus propios problemas como todo el mundo tiene".

A pesar de las críticas que ha habido, la cantante está encantada con cómo muestra su historia a lo largo de los últimos veinte años y por contar con ella para el proyecto: "¡mi amigo David! Estamos, todos los que le queremos, estamos felices de verle así, que celebre esos veinte años, de que se acuerde de sus amigos y, en este caso, ha sido súper generoso que contara conmigo para el documental, para cantar con él en Almería".

"Acabo de hablar con ella y nada. Ella no tiene ni la fecha, no tiene fecha de boda y está la pobre liada" nos contestaba cuando le preguntábamos por su amiga, Nuria Fergó, y los preparativos de su boda y añadía: "Ahora se va para México, está que no para. Yo no sé cuándo va a cuadrar la fecha porque tiene muchísimo trabajo y está que lo peta".

Rosa nos desveló que no descarta hacer un documental de su vida porque "creo que tengo mucha suerte. He hecho muchas conquistas en mi vida y no son musicales, son muchas cosas" y adelantaba que "tengo proyectos en mente, otra forma de celebrar los veinte años aunque sea a los veintidós".

Por último, la artista hizo hincapié en lo importante que es para ella su canción 1930 en honor a la primera mujer trans de la historia: "Mi esencia está debajo de mi piel y nació de eso, de una propia catarsis conmigo misma y bueno, como el público LGTB ha estado siempre apoyándome y me ha aceptado tal cual soy, creo que esa parte del público, hombre, qué mínimo que después de más de dos décadas nazca 1930".