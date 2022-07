Rosa López asegura que por el momento no se ve siendo madre: "Ese instinto lo tengo con la música y los proyectos"

MADRID, 6 (CHANCE)

En las últimas semanas, Rosa López ha acaparado multitud de titulares tras la polémica boda de su excompañera Chenoa, a la cual no fue invitada. La cantante no dudó ni un minuto en reprochar ante las cámaras de los periodistas este gesto, ya que asegura que ella sí que le habría invitado.

Hemos querido aprovechar su aparición en el último evento de la revista Glamour para preguntar a la extriunfita acerca de sus polémicas declaraciones, a lo que la artista ha preferido no contestar y mantenerse al margen.

La cantante se encuentra actualmente en uno de sus mejores momentos, cuidando de su salud y feliz con su pareja. Rosa presume de cuerpazo y asegura que no solo es importante el físico, ya que hay que cuidar "tanto el cuerpo como la mente".

Además, aunque no la solemos ver junto a su chico, nos confirma que siempre le acompaña pero "prefiere quedarse detrás de las cámaras". Por el momento, la cantante no se ve ni casada, ni formando una familia: "Ese instinto poderoso de ser madre como dicen, no lo tengo. Lo tengo con la música y los proyectos".

Es por ello que cada vez vemos a la artista más volcada en el mundo de la música, y es que hace apenas dos semanas Rosa estrenó canción. Su nuevo tema se titula 'Esa Belleza' y reivindica la importancia de la belleza natural. ¡No te pierdas sus declaraciones en el siguiente vídeo!