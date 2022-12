Rosa López, cansada de polémicas, aclara cuál es su relación actual con Chenoa y sus excompañeros de Operación Triunfo

MADRID, 13 (CHANCE)

La relación de Rosa López y Chenoa ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Y es que hace tan solo unos días, la argentina dejaba claro en el cumpleaños de su excompañera Natalia Rodríguez, que tan solo podía considerar amigos a algunos triunfitos como Geno Machado, Alejandro Parreño, o la misma Natalia.

Unas declaraciones que parece que no sentaron muy bien a la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, ya que Rosa no tardó en responder asegurando que estas palabras no le habían hecho ningún daño, por lo que no pensaba darle mayor importancia a las palabras de Chenoa.

Palabras que el pasado lunes por la noche, ambas quisieron aclarar. Por su parte, la andaluza culpaba a la prensa de alimentar una polémica inexistente entre ellas y confesaba que su amistad con Chenoa es "incorrompible" e "imposible de romper". Mientras tanto, la argentina quiso puntualizar sus declaraciones sobre Rosa: "No hay nada liado. Somos compañeras y el cariño siempre está ahí, por supuesto. Eso va dentro del mensaje".

A pesar de que ambas habían parecían haber zanjado la polémica, la ganadora de la primera edición de OT ha querido lanzar un mensaje en su perfil de Instagram para acabar de una vez con todos los comentarios. La granadina, harta de leer noticias sobre el asunto, pide expresamente a la prensa que no le pregunten más sobre este tema: "Estoy un poco hasta el cooo*razoncito!! Imagino que no hay otras noticias , porque si no, no entiendo nada".

Asegura que no entiende el por qué la prensa intenta hablar mal de ella o de cualquiera de los triunfitos, ya que la meten en polémicas que ella "no ha empezado ni creado". Siendo clara, la artista confiesa que la relación con sus excompañeros de academia es buena: "Mis compañeros, todos nos adoramos y desde el día uno abrazamos nuestra esencia y nuestros recuerdos como el primer día".

"No entiendo tanta polémica. Somos cantantes, músicos y compositores que a través de la música queremos ser banderas de almas", dice la cantante, aunque cabe recordar que la polémica comenzó cuando Chenoa aseguró que son pocos los triunfitos a los que considera amigos de verdad.

Rosa acusa a la prensa de querer romper la amistad que une a todos los compañeros de la primera edición de OT: "Por años que pasen, no nos deja de sorprender la versatilidad para utilizar nuestra persona y polémicas que intentan separar o romper algo irrompible por más años que pasen. No somos perfectos, eso está claro, pero sueño y le pido a los Reyes una prensa siempre limpia y bonita en un futuro, para mi y para todos mis compañeros".

La artista deja entrever que las palabras de Chenoa no le han afectado, si no de ver como se han transgiversado: "De verdad* no estoy molesta por nada ni por nadie, pero es una pena haber conocido el código que lleva alguna prensa en el país que tanto nos ha apoyado".

Por otra parte, Rosa ha hecho referencia a su madre, quien se ve afectada por dichos comentarios que ve en los medios de comunicación: "Y por otro lado, acordaros que mi madre vive, ve y lee todo, y ella quiere mucho a mis compañeros". La cantante finaliza su post de Instagram con una felicitación navideña y con un mensaje: "Mis mejores deseos para este y todos los años. Brindo por una prensa siempre bonita!!!".