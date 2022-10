Rosa Valenty habla abiertamente sobre su amigo Kiko Hernández

MADRID, 29 (CHANCE)

A lo largo de estas semanas mucho se ha hablado de Kiko Hernández y de la relación de amistad que tiene con Fran Antón. El colaborador ha asegurado que entre ellos dos, solo existe eso, una bonita amistad que se fraguó en el teatro y que continúa a día de hoy... pero muchas personas lo siguen cuestionando.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Rosa Valenty y nos ha hablado sobre su amigo sin pelos en la lengua: "Kiko tiene dos vidas, las conozco las dos y admiro las dos, me parece como gestiona las cosas y siempre está a favor de obra". Asimismo, destaca que no cree que le afecte que haya hablado en televisión su ex, Patricia Ledesma: "creo que lleva muchos años en la tele, es un todoterreno, sabe manejar los tiempos perfectamente, los tiene muy bien manejados y yo me alegro hay dos niñas a las que yo adoro, yo conozco lo que te he dicho, las dos vidas de Kiko, él sabe manejar, probablemente, yo no sabría, pero él sí".

La actriz también nos ha hablado sobre el bache de salud que ha pasado su amiga Concha Velasco: "¿cómo no me va a tocar? Me tiene que tocar a la fuerza, afortunadamente, he podido verla en su última obra, que el autor es su hijo ,en el Reina Victoria, me crie con estas grandes, le deseo de todo corazón que se recupere, que tiene sus hijos ahí , soy prudente, sé que están los amigos más íntimos de ella. Es igual que con Carmen Sevilla, con ella he hecho 'terapia a las 6', soy muy respetuosa con su hijo, creo que eso es lo que hay que hacer, hay que respetar sus espacios".

En cuanto a la situación en la que se encuentra el Rey Emérito, Don Juan Carlos, Rosa se muestra muy clara: "yo no valoro al emérito por determinadas circunstancias, tengo una imagen grabada en mi memoria y mi mente, todos los tanques por todas España, mis niños en el colegio y hubo una persona que fue él, quien salió en televisión y dijo: 'tranquilos'. Lo que yo pasé siendo muy jovencita tendría 23 años, por eso no lo puedo olvidar la disculpas de lo que ha hecho, no, pero no hay que tener mala memoria es un hombre muy mayor, merecería estar en zarzuela, en palacio no te digo que no, pero merecería que estuviera en un espacio en España, tranquilo, comiendo lo que a él le gusta representó muchas cosas en este país. ¿Qué se ha equivocado? Sí, pero hay que ser comprensivo".