Rosa Villacastín se moja ante las últimas noticias de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

MADRID, 25 (CHANCE)

Rosa Villacastín es uno de los grandes rostros conocidos de nuestro país por ser una de las periodistas que más años lleva ejerciendo su labor y, por consecuencia, más historias ha vivido de los famosos que nos rodean. Tras el testimonio de Rocío Carrasco en televisión, la periodista ha llevado la contraria en algunos temas... Europa Press ha podido hablar de esto con ella y también de la noticia de la semana.

Rosa nos asegura que no ha llamado a Isabel Preysler hablar sobre la crisis de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, tras las últimas informaciones que han salido a la luz: "no la he llamado, no sé qué decirla, es una situación muy complicado, me duele por Tamara, qué le dices, Tamara es una chica fantástica, cariñosa, creo que está muy expuesta y claro cuando estás muy expuesta salen estas cosas pero también es triste que todo salga".

Además opina que "yo me hubiera ido hace tiempo, es un palo, el chico le tira la juerga y Tamara es muy sana, no tiene maldad y piensa en ese amor ideal de cuento de hadas" y nos confiesa que la madre de Tamara tiene que estar "dolida seguro que está, es su hija y más que nada por la repercusión que tiene, si no tuviera no se entera nadie, pero cuando es público tienes que tomar una determinación, el tema será que igual Tamara le perdona y siguen".

En cuanto a Rocío Carrasco, la periodista se mantiene firme diciendo que no entiende qué argumentos tiene para desmentirle: "¿qué le iba contar Rocío Jurado a esa niña, que era una niña, qué le iba a decir que llevaba 4 años sin acostarse? Es lo que me desmiente".

Y es que recordemos que Rosa aseguró que Rocío Jurado le confesó que llevaba tiempo distanciada de Pedro Carrasco y por eso se terminaron divorciando: "seguro que no lo ha hablado nunca con su madre, yo creo que si Rocío estuviera calladita estaría mejor, se está forrando, es lo único que le importa y ahora quiere que sea un unan historia maravillosa de los dos enamoradísimos que no nos cuenten historia".