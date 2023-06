Rosalía habla de su boda con Rauw Alejandro: de su romántica petición de mano a cómo será su vestido de novia

MADRID, 13 (CHANCE)

Rosalía no para. A sus espectaculares conciertos en el Primavera Sound en sus escenarios de Barcelona y Madrid, y a pocos días de arrancar su esperada gira europea -que la traerá de regreso a España el 7 de julio- la artista pasando unos días en nuestro país para promocionar su última canción, 'Tuya'.

Después de dejar en el aire si su nuevo single habla de su presunto romance con la actriz, modelo y activista trans Hunter Schafer en su entrevista en el programa radiofónico de Los40 'Anda ya!' -"Con lo bonito que es que cada uno se haga su propia película... Nunca romperé la magia de 'esto es ficción y esto es personal'" ha asegurado- la cantante de 'Motomami' ha visitado 'El Hormiguero' y ha charlado con Pablo Motos sobre música pero también sobre su vida personal, revelando algún detalle (muy) importante sobre su boda con Rauw Alejandro.

En primer lugar, la fecha. A pesar de que se comprometieron a principios de año, Rosalía explica que ahora mismo está tan centrada en su carrera que su 'sí quiero' tendrá que esperar. "Parece que va a haber boda. De momento tengo que terminar la gira y luego ya para la vuelta", ha adelantado, revelando que su idea es hacer una celebración íntima aunque sabe que no lo tendrá fácil: "Montaré una boda con familia, algo bonito pero chill, algo tranquilo. Vamos a ver cómo termina esto" ha reconocido con una sonrisa.

Muy ilusionada, la cantante confiesa que ya tiene en mente cómo será su vestido de novia. "Tengo varios, un Vivienne Westwood me gustaría", ha confesado, dejando entrever que su look nupcial será excesivo, diferente y muy especial, como todos los trajes de la icónica diseñadora británica.

Además, Rosalía ha contado cómo fue la romántica y accidentada petición de mano de Rauw Alejandro después de más de tres años de relación. Fue en Puerto Rico, "en la casa de sus abuelos en la montaña" cuando el cantante le pidió que se casara con él con un espectacular anillo valorado en 600.000 euros. "La casa está en la montaña y desde la terraza se veía todo Puerto Rico. Subimos a ver los fuegos artificiales porque era Año Nuevo. Yo no me lo esperaba, vaya" ha contado, desvelando la anécdota que marcó este momento mágico: "Yo veo que se me arrodilla. Tenía la mano en el bolsillo y como que intentaba sacar algo, pero no podía. Lo tenía atascado. Me sacó el anillo y me pidió que me casara con él". "Y me puse a llorar. Unos lagrimones. ¡Qué ilusión!" ha recordado con una sonrisa.

No es lo único que la cantante de 'Con altura' ha revelado en su paso por 'El Hormiguero', ya que cuando le han preguntado qué lleva en el bolso, ha sorprendido al afirmar que si hay algo que "siempre" va con ella es "una inyección para la alergia" que padece su novio. "Me da miedo. Que nunca pase nada, pero que toque madera" ha explicado.