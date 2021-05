Rosalía Iglesias admite ante la comisión Kitchen que sintió miedo por su vida y su familia, pero rechaza declarar

Reconoce que el chófer captado por Interior tenía las llaves del domicilio familiar

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Rosalía Iglesias, esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha rechazado declarar en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la 'operación Kitchen' para evitar "perjudicar el procedimiento judicial", pero sí ha reconocido que en aquellos años sintió "miedo" por su vida y por la de su familia.

Iglesias ha comparecido en la comisión por videoconferencia, acompañada de su abogada, desde la prisión de Alcalá-Meco en la que se encuentra cumpliendo condena de casi 13 años por la primera época de la trama Gürtel.

Al inicio de su intervención ha indicado que, a pesar de ser "una víctima" de la operación parapolicial investigada en la Audiencia Nacional, no iba a declarar al tratarse de una "causa judicializada" en la que hay "una parte secreta y que se sigue investigando".

Siguiendo el consejo de sus abogados, ha declinado contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios para "no perjudicar el procedimiento judicial", en el que se encuentra personada como perjudicada, ni a las "personas investigadas".

"SOY LA PRIMERA INTERESADA EN QUE SE SEPA LA VERDAD"

"Soy la primera interesada en que se sepa la verdad de este caso. Soy una víctima junto a mi familia, que hemos sido muy perjudicados, hemos vivido una situación muy dura. Está en mi ánimo que se sepa la verdad hasta el final", ha añadido.

Así, a preguntas de la diputada socialista Andrea Fernández, la primera en interrogar a la mujer del extesorero 'popular, que, entre otras cuestiones, ha tratado de preguntarle por el asalto de un falso cura en su vivienda, la mujer del extesorero 'popular' ha indicado que lo "siente" y que le gustaría "poder relatar" todo lo que su familia ha "sufrido", pero que no podía.

"No me gusta esta postura, pero evidentemente sigo el consejo que me han dado y lo tengo que hacer --ha señalado--. Lo único que puedo decir es que fueron tan graves que hubo un juicio y ese señor fue condenado a 22 años de cárcel, pero los medios le quitaron importancia porque era la familia de Luis Bárcenas".

EVITA RESPONDER SOBRE EL CHÓFER

Iglesias tampoco ha contestado a la mayoría de las preguntas formuladas sobre el que fuera el chófer de la familia, Sergio Ríos, quien está siendo investigado por su participación en la operación tras ser captado como confidente policial.

No ha querido ofrecer ningún dato sobre si el conductor tenía algún tipo de vinculación o relación con el PP, pero sí ha confirmado que tenían confianza en él y que de hecho tenía las llaves de su estudio de restauración "y podía hacer uso de ellas".

Ha asegurado que "en ese momento" no fue consciente de que la 'Kitchen' estaba buscando documentación que pudiera ser comprometedora para el PP y que por ello habrían entrado en el despacho para buscarla. "Lo he sabido a lo largo de la causa", ha apuntado.

Sobre si en el estudio de arte se guardó dicha información delicada para el PP, ha dicho que lo desconoce y ya no ha querido entrar en más detalles. Tampoco ha aceptado contestar si entregó a alguien los conocidos como 'papeles de Bárcenas', donde el extesorero del PP apuntó los movimientos de la presunta caja 'b', que fueron publicados en 2013.

Bárcenas aseguró durante su declaración como acusado en el juicio por el uso que se le dio a la presunta caja 'b' del PP --que quedó visto para sentencia este miércoles-- que esta documentación fue sustraída por la operación parapolicial y apuntó que la guardaba en un "sillón arcón hueco" que se encontraba en el despacho de restauración de su mujer.

Asimismo, Iglesias ha señalado que en ese momento no sabía que estaba siendo objeto de vigilancia. Preguntada por la diputada socialista si sintió "miedo" en algún momento por su propia integridad o la de algún miembro de su familia, como su hijo o su marido, Iglesias ha contestado: "Por supuesto que sí".

"Fueron momentos, meses y años en los que he vivido de una manera bastante complicada pero no sabría decir si observada, vigilada", ha destacado posteriormente durante el turno de preguntas de la diputada de ERC Pilar Vallugera.

Asimismo, ha admitido que supo que Sergio Ríos tuvo un arma, pero ha declinado contestar a en qué momento se enteró de ello. "No debo contestar", ha dicho.

SECRETO DE SUMARIO

Por otro lado, Iglesias ha reconocido que si el sumario de la 'Kitchen' --que forma la séptima pieza del caso 'Tándem'-- no fuera secreto quizá sí respondería a las preguntas de los comisionados, aunque ha confesado que no le gustaría tener que volver a comparecer ante la comisión en caso de que el secreto se levantase para "remover" temas a los que es "muy vulnerable" puesto que han supuesto "mucho daño" para ella.

"Lo que yo pueda aportar lo he aportado al juez o lo haré cuando me llame y me gustaría no tener que comparecer, con todo el respeto a la institución", le ha respondido a Vallugera, quien, no obstante, ha avanzado que solicitará su citación si el secreto no se prorroga.

Por ejemplo, cuando se le ha preguntado si la Policía alguna vez le dio un móvil, ella ha recordado que ese asunto "está en la causa", pero ha rehusado contestar a si la Policía la recogió alguna vez para ir a declarar a la Audiencia Nacional.

"No voy a contestar", ha repetido en esta ocasión, igual que cuando se le ha preguntado si recibió presiones del PP o del entorno del partido para que no hablara. Eso sí, ha dejado claro que, en este momento no está siendo "presionada". Tampoco ha querido entrar a la cuestión de si ella fue uno de los elementos que se utilizó en un "eventual chantaje a su marido".

Igualmente, ha evitado desvelar quién les recomendó que contrataran a Ríos como chófer y se ha limitado a explicar que "al principio sí" estaban contentos con sus servicios.