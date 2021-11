Rosanna Zanetti desvela cuál es el secreto de su relación con David Bisbal

MADRID, 15 (CHANCE)

En uno de los mejores momentos de su vida y demostrando que es una mujer todoterreno capaz de compaginar el cuidado de dos peques con el diseño de su propia colección de bolsos y complementos, Rosanna Zanetti ha celebrado el primer cumpleaños de su hija Bianca lanzando su primera colección para Betribe, 'Sweet Garden', con modelos con un delicado estampado floral de los que David Bisbal se ha mostrado orgullosísimo.

Espectacular con un diseño de encaje en color azul celeste, y más enamorada que nunca del cantante, la venezolana nos ha contado cómo surgió este proyecto y ha desvelado la pregunta que más nos hacemos últimamente. ¿Ampliarán la familia próximamente?

- CHANCE: ¿Qué tal? Volvemos a la vida normal y cotidiana. Háblanos un poquito de este nuevo proyecto porque es que no paras.

- ROSANNA: Pues sí, pero me encanta el jaleo, me encantan los retos y este es uno nuevo. Imagínate, el mundo de la maternidad, bebés y me hace mucha ilusión porque sobre todo mi vida va de eso. Estos dos últimos años y medio he estado bastante inspirada en mi maternidad para desarrollarlo y cuando decidimos diseñar un estampado sabía que iba a ser floral, delicado, en tonos empolvados.

- CH: Hablemos de la maternidad. Dos niños, la parejita, ¿es cómo te la esperabas?

- ROSANNA: Sí, me preguntaban que si me la esperaba mejor y es como me la esperaba, y mejor porque es vivirlo ya en primera mano. Son tus niños, el recibir ese cariño, esas miradas y te llenan inmensamente. Obviamente no vamos a mentir* Hay momentos duros, pero yo creo que, así como duros son gratificantes.

- CH: Soraya, la cantante, acaba de ser mamá y dice que tampoco nos engañen mucho, que existe la depresión postparto.

- ROSANNA: Gracias a Dios no pasé por eso pero estuve informada del tema porque nada te garantiza que no te vaya a suceder. También yo he sido clara, tuve una amenaza de aborto en mi primer embarazo, tuve estar dos meses casi en reposo absoluto lo cual es incertidumbre hasta llegar a término para ver que va a pasar porque, aunque te digan que estás bien, luego te quedas ahí un poco nervioso. Salió todo de la mejor manera y luego el segundo embarazo imagínate, con Covid, todas las incertidumbres del Covid* Han sido dos embarazos y dos partos totalmente diferentes, y yo siempre he dicho que el postparto tengas depresión o no es muy duro. Es la parte más dura. La falta de sueño, el tener dos bebés que se llevan con tan poca diferencia de edad...

- CH: Bianca cumplió un añito hace poco. ¿Cómo es?

- ROSANNA: Ella es dulce y es la palabra que le puede definir. Es muy dulce, es pura risa y con la mirada de dulzura feliz de que ya cumpliera un año a pesar de que la etapa de bebé es la que deseas que dure más tiempo porque pasa muy rápido, pero luego el que gane autonomía el bebé, el poder interactuar, hacer otras cosas también es muy bonito.

- CH: ¿Mateo se siente como el príncipe destronado el pobre?

- ROSANNA: Sí y no, lo que pasa es que a Bianca le ha tocado ser una niña guerrera porque tiene un hermano que no es mayor que ella, que sigue siendo un bebé y estaba acostumbrado a estar el solo. Ahora tiene que compartir sus juguetes, sus papis y todo, y bueno, es un torbellino que no para y Bianca tiene que estar ahí siguiéndole el trote a Mateo. Es muy guerrera, le ha tocado.

- CH: ¿A quién se parecen ellos?

- ROSANNA: Mateo se parece un 80% a David y Bianca es muy Bisbal, pero todavía no sabemos a quién se parece. De repente se parece a una sobrina a David, de repente dice David que tiene cosas mías, pero los niños son más David que yo* Es lo que hay.

- CH: A por un tercero*

- ROSANNA: Vamos a ver si el tercero ya sale a mí* Vamos a ver, pero más adelante que ahora estamos bien entre bebés, proyectos y familia estamos con el tiempo justito.

- CH: Ella hermana mayor.

- ROSANNA: Claro, Ella hermana mayor. Ella está más madura, 11 años, preadolescente* lleva todo con otra perspectiva, muy colaboradora pero bueno también sin quererla cargar de una responsabilidad que no le corresponde. Al final es la hermana mayor y ya, que disfrute con sus hermanos y que también disfrute de su etapa individual de preadolescente. Mateo tiene idolatrada a su hermana y cosas que no quiere con nosotros las quiere solo con Ella.

- CH: ¿Cómo te defines como madre? ¿Qué tipo de madre eres?

- ROSANNA: Una madre que no se está planteando expectativas, trato de prepararme y formarme para llevarla de la mejor manera, pero también dejo que todo fluya. Soy protectora, consentidora, disciplinada* un poco de todo.

- CH: ¿Quién es más consentidor de los dos?

- ROSANNA: Los dos a partes iguales y consentidores de maneras diferentes. David con los juegos y las risas, salir en bici, la parte activa y yo la consentidora pasiva de cariñitos, mimos*

- CH: ¿David qué tal está?

- ROSANNA: Muy bien, bueno ya lo vieron.

- CH: ¿Cómo fue el aislamiento de David?

- ROSANNA: Duro porque si ya de por si treinta días de gira en EEUU ya era duro el mentalizarte que por fin le ves y encontrarte con esa sorpresa, pues psicológicamente es muy duro* Gracias a Dios él se encontraba bien pero el golpe fue más psicológico

- CH: ¿Qué tal en casa? ¿Os estáis acomodando, seguís con las reformas?

- ROSANNA: Pues sí, la familia había crecido, había que adaptar la casa un poco a las necesidades de los niños y hacerla menos peligrosa. Yo creo que también mucha gente después de tanto tiempo en casa con la pandemia le ha dado por eso, como darte cuenta de las necesidades que tenías en casa para poder vivirla a plenitud y bueno ese ha sido nuestro caso. Las obras no son muy agradables, pero bueno ya, es lo que toca esperando un bonito resultado.

- CH: Eres una chica inquieta ¿para cuándo tu propia marca?

- ROSANNA: Pues no lo descarto, ahora estoy disfrutando de hacer en colaboración estos proyectos porque también aprendes mucho. Yo siempre he tenido esta vena inquieta y creativa pero también necesito un gran equipo que esté preparado en cuanto a diseño, ejecución* preparado de una manera más profesional y luego todo es engranar para poder conseguir resultados tan bonitos como este. Por ahora estoy bien, pero una línea de ropa no lo descarto, pero vamos a darle tiempo.

- CH: ¿Cómo te imaginas de mayor? ¿Rodeada de tus niños y nietos?

- ROSANNA: Pues sí, y luego también David y yo solos por ahí viajando. Como él dice nuestra segunda juventud ya cuando los niños estén grandes y vuelves otra vez a tener ese tiempo solo y exclusivo para la pareja porque ahora tenemos que compartirlo.

- CH: Es que con dos niños sacar tiempo para la pareja es complicado.

- ROSANNA: La sacamos, para nosotros es una prioridad poder distribuirlo bien y abarcar en la manera de los posible todo.

- CH: ¿Y qué hacéis?

- ROSANNA: Por lo menos una cena una vez al mes fijo no puede faltar.

- CH: ¿Navidad?

- ROSANNA: No sabemos exactamente como las vamos a preparar, pero sabemos que en España y obviamente familia, toda la familia. Vengo de una familia bastante grande y bastante unida, nos ha apegado mucho la situación de mi país que está bastante dividida, gracias a Dios mi mamá vive aquí y otros familiares también y luego David viene de una familia muy unida, muy andaluza, entonces familiares los dos 100%.

- CH: ¿Ahora mismo estáis en un buen momento verdad?

- ROSANNA: Súper y que se quede así como está.

- CH: ¿Y con estos bebés de las fotos de la campaña no te entraron ganas de ampliar la familia?

- ROSANNA: No lo descarto, pero ahora no. Yo tengo una bebé de un año y otro de dos años y medio y estoy bien por ahora.