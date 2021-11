Rosanna Zanetti se molesta al ser preguntada por la boda de Chenoa

MADRID, 27 (CHANCE)

David Bisbal y Rosanna Zanetti han estado de plena actualidad tras exponer en redes sociales que el cantante estaba contagiado de la Covid y separado de sus seres queridos. Una información que nos llegaba por parte del mismísimo almeriense, que nos tranquilizaba asegurándonos que se encontraba bien.

Esta semana hemos visto a la pareja de nuevo unida en y hemos podido hablar con Rosanna Zanetti, a la que no le ha hecho ninguna gracia que le preguntemos por la boda de Chenoa y asegura que es de mal gusto hablar sobre la vida ajena refiriéndose: "Cariño es que es de mala educación opinar sobre la boda de los demás y más sobre esos temas que ustedes preguntan. Eso es lo que puedo decir".

En cuanto a las informaciones que han salido sobre los supuestos problemas económicos de algunas empresas de David Bisbal, Rosanna comenta: "yo de eso no tengo ni idea, es un tema aburridísimo, no. Yo creo que el trabajo le va bien, ya luego no sé qué quiere decir eso o esas noticias pero el trabajo le está yendo fenomenal, imagínate, nos ha tenido que separar el trabajo un mes y medio en su gira de estados unidos, creo que está feliz".

Cuando le preguntan por un nuevo bebé, Rosanna lo tiene claro: "han sido dos bebés en dos años, estamos tranquilos, disfrutando y también aprovechando a tener tiempo para nosotros".