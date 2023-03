Rosanna Zanetti, Raphael, Rosa López o Lola Índigo. Las celebrities arropan a David Bisbal en su noche más especial

El almeriense ha ofrecido un concierto único en el UMusic Hotel Teatro Albéniz para celebrar, por todo lo alto, sus 20 años en el mundo de la música

MADRID, 8 (CHANCE)

20 años en el mundo de la música (cosechando un éxito tras otro) no se cumplen todos los días y, para celebrarlo como se merece, David Bisbal regresa a Madrid y a lo largo de los próximos días ofrecerá 20 conciertos en el recién inaugurado UMusic Hotel Teatro Albéniz. 20 fechas en las que hará un recorrido por sus temas más populares -desde 'Ave María' a 'Mi princesa', pasando por 'Bulería' o 'Si tú la quieres'- y cuyas entradas están agotadas desde hace semanas.

Para dar el pistoletazo de salida a este aniversario -con el que recorrerá gran parte de nuestro país en los próximos meses- el almeriense se ha rodeado de numerosos rostros conocidos que, grandes admiradores de su música, no se han querido perder una de las noches más especiales de su carrera en la que, como no podía ser de otra manera, dejó sin palabras a sus incondicionales con un derroche de voz, entrega y energía.

Rosanna Zanetti, que vive una permanente luna de miel con Bisbal, se convirtió en la otra gran protagonista del concierto con un impresionante y ajustadísimo vestido rojo con detalles cut out y escote en forma de rombo invertido. Enamoradísima, la pareja derrochó complicidad y gestos de cariño en el photocall y, una vez comenzó el espectáculo, la venezolana no dejó de cantar y bailar los grandes éxitos de su marido desde la primera fila del teatro.

Además de su mujer, el artista contó con el apoyo de numerosos amigos y compañeros de profesión, como Lola Índigo -recién llegada de la boda de Lele Pons y todavía emocionada por haber conocido a Chayanne, de quien confiesa que está buenísimo y le encanta-, María Pelae y su pareja Alba Reig, Angy Fernández, Luján Argüelles, Rosa López -única triunfita que arropó a Bisbal en el arranque de su gira-, Antonio Carmona o Raphael, que asistió acompañado por su nieta Manuela.

Haciendo gala de su simpatía, Carlos Latre no dudó en 'transformarse' por unos segundos en el almeriense para cantar alguno de sus temas e imitar su famosa patada. Íntimo amigo de Chenoa -con la que trabaja en 'Tu cara me suena'- el showman ha sido incapaz de elegir entre los extriunfitos y exnovios, ya que como asegura "son incomparables e inimitables cada uno por separado".

Los más románticos de la noche, con permiso de Bisbal y Rosanna, Irene Villa y David Serrato. Impresionada tras el concierto -"lo ha dado todo, nos ha hecho llorar, bailar, reír y de todo. No sé como va a aguantar otros 19 conciertos así"- la periodista ha confesado lo enamorada que está de su pareja: "Estoy súper feliz, tengo un chico que no me lo hubiera imaginado en mi vida. Muy contenta, qué te voy a contar, mírale por favor".

"Es obligatorio quererla, no se le puede no quererla, es una cosa llena de energía, felicidad, amor, estamos encantados" ha añadido a su vez David mirando embelesado a Irene.