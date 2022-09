Rosario Cerdán nos muestra su opinión acerca de la maternidad de Lucía Sánchez

MADRID, 18 (CHANCE)

Les conocimos en 'La isla de las tentaciones', comenzaron su relación tras finalizar el reality y hace unos meses nos enterábamos de que se convertirían en padres por primera vez, algo que sorprendió porque su relación no estaba en absoluto consolidada. Hablamos de Lucía Sánchez e Isaac Torres.

Parece que el motivo de la ruptura sentimental fue un desacuerdo que tuvieron antes de que Isaac se marchara a Colombia a grabar un reality. Lucía no era partidaria de ello y le dijo que si estaba más de tres días allí, se olvidara de que tenía a alguien en España. Una relación que, como decimos, se ha caracterizado por continuas idas y venidas.

Nos hemos encontrado con Rosario Cerdán en la MBFWM y hemos hablado de la maternidad de su compañera. Lo cierto es que nos hemos quedado sorprendidos porque nos ha asegurado que Isaac Lobo no merece conocer a su hija: "sinceramente, ni falta que hace". La exconcursante de realities tampoco ha conocido a la hija de lucía, pero espera poder hacerlo pronto: "no, aun no, no la he conocido, como hemos estado aquí".

En cuanto a la nueva edición del reality que le dio fama, explica: "pues tengo muchas ganas, a ver qué nos depara, hay cinco alarmas, si con una nos volvíamos locas, con cinco no sé qué va a pasar". Y es que Telecinco ya está promocionando la nueva edición del programa que, pronto, veremos en pantalla.