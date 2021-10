Rosario Flores se confiesa. ¿Tuvo que fallecer su madre para que se sintiera reconocida, como Lolita?

MADRID, 28 (CHANCE)

Espectacular, con un otoñal vestido blanco de punto con elegantes detalles en dorado en mangas y cintura, y unas botas altas en color marrón, Rosario Flores se convirtió en una de las grandes protagonistas de la premiere de 'Lola', la serie documental sobre la vida y la carrera de la gran Lola Flores, que se estrena esta noche en Movistar+ y que, como asegura su hija pequeña. no nos dejará indiferente.

"Vais a disfrutar muchísimo, a llorar, a reír y a conocer a un genio irrepetible que fue Lola Flores, que todavía está viva y que os va a llenar de energía, un torbellino de colores", ha afirmando, confesando cómo se siente ante el estreno del documental de su madre: "Yo estoy muy orgullosa, muy emocionada y muy ilusionada de que la gente, las nuevas generaciones que no han conocido mucho a mi madre tengan la oportunidad de saber cómo ella se bebía la vida".

"Mi madre sería más que una influencer porque era ella era más que todo eso. Ella estaba por encima de la materia, estaba* hablaba de la energía, hablaba del corazón y hablaba con una autenticidad y una verdad que hoy en día nos vendría muy bien que la gente hablara como hablaba mi madre, porque no tenía pelos en la lengua y lo decía todo, tanto para bien como para mal", ha confesado orgullosa, aplaudiendo la libertad de expresión que siempre tuvo 'La Faraona'.

A pesar de que hace más de 25 años que falleció la artista, Rosario admite que la echa de menos cada día más y, emocionada, revela cómo era Lola en la intimidad. "Era única. Un ser humano maravilloso, ella nunca fue diva, nunca fue Lola Flores y luego mi madre. Mi madre era Lola Flores". "Nos hizo a todos muy libres. Lo más importante para ella era el arte, que viviéramos la vida, que nos besáramos, que nos tocáramos y que fuéramos felices", ha confesado, resaltando que "mira si era grande que llenó a sus hijos de arte y a toda su familia".

Muy unida a su hermana Lolita, no ha dudado sin embargo en motrar su descuerdo con ella después de sus declaraciones confesando que no se sintió reconocida hasta que su madre falleció y que teme que a su hija Elena Furiase le pase lo mismo. "Yo creo que para nada. Yo he sido Rosario y fui y soy hija de Lola Flores y la gente cuando tu le dices la verdad y tienes arte para expresar el público no es tonto, el público sabe perfectamente cuando una persona le está entregando la energía, en la energía no hay mentira", ha afirmado rotunda y orgullosa de su sobrina Elena y de Alba Flores, ausente en el estreno - que coincidía precisamente con su cumpleaños - por motivos de trabajo: "Le mando un beso muy grande. Es una pedazo de actriz y una pedazo de mujer. Muchas flores, flores, flores, te lo digo todo y no te digo nada". ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!