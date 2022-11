Rosario Flores regresa a España y desvela, emocionada, a quién dedicó el Grammy Latino a la Excelencia Musical

MADRID, 24 (CHANCE)

"Vivo y respiro por el duende, bendito sea. Este es el resultado de la dedicación musical de toda una vida, pero esto no queda aquí. Mis seguidores tendrán música para rato. Queremos marcha, marcha" confesaba emocionada Rosario Flores al recibir el Grammy Latino a la Excelencia Musical en Las Vegas el pasado 16 de noviembre. Un importante reconocimiento a su carrera que llega después de 30 años en el mundo de la música y tras el que la cantante ha regresado a España y ha hablado por primera vez de una de las noches más especiales de su vida.

"Me siento muy honrada y muy agradecida por la vida. Ha sido un acto precioso" nos ha contado la hija de la inolvidable Lola Flores a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas este miércoles, reconociendo con una gran sonrisa la ilusión que le ha hecho este premio a su trayectoria en los Grammy Latinos.

Un galardón que como ha revelado dedicó "a mi hermano Antonio y a Fernando Illán, que fueron los que hicieron el disco conmigo y crearon el estilo Rosario, y luego a toda mi familia, mis hijos, mi marido. A mi hermana Lolita y a todos los compañeros que están conmigo y siguen conmigo porque seguimos de gira y seguimos cantando".

Y es que con más fuerza que nunca, la cantante adelanta los proyectos que le esperan en los próximos meses y entre los que se encuentran hacer un documental sobre su carrera, como confirma tímidamente: "Bueno, tenemos muchas cosas sí". "Gracias a Dios no me puedo quejar de nada. Ahora me voy a América otra vez dentro de diez días, luego vengo y luego me vuelvo a ir o sea que no paro" afirma, confesando que está atravesando por el mejor momento de su vida.

Pero recibir el Grammy Latino a la Exelencia Musical no fue el único momento especial que ha vivido Rosario durante su viaje a Las Vegas, ya que como compartió Eugenia Martínez de Irujo, la artista ejerció e madrina - con un look muy 'Grease' con cazadora de cuero rojo - en su reboda con Narcís Rebollo cinco años después de darse el 'sí quiero' en el mismo lugar. "Nos pilló allí y lo pasamos muy bien, la verdad" ha asegurado.