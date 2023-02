Rosario Mohedano, desde su buena relación con la familia de Ortega Cano hasta la inesperada invitación a Rocío Carrasco

MADRID, 14 (CHANCE)

La colaboradora de televisión Amor Romeira ha celebrado su 34 cumpleaños a lo grande, con una fiesta llena de globos, música y muchos invitados. Entre ellos, Gloria Camila y Rosario Mohedano, con quien ha presumido en redes sociales de la buena relación que mantienen las tres.

A pesar de que todos conocíamos la estrecha relación que Gloria y Amor comparten desde hace años, pocos sabíamos sobre la amistad entre Rosario y la colaboradora. El equipo de Europa Press ha podido hablar con la cantante, quien ha confesado lo mucho que le gusta pasar tiempo con su "gran amiga": "Me encanta celebrar todos los días con ella porque Amor es una gran persona y me gusta mucho contagiarme de la buena vibra que tiene".

Por otra parte, Rosario ha asegurado estar "súper enamorada" de su marido, y es que a pesar de llevar 14 años casados, reconoce que cada día está más enamorada de él: "Me siento mucho más segura a su lado, tenemos una familia increíble, estoy muy orgullosa de ellos y siempre quiero más. O sea que voy a por otros 14".

La hija de Amador Mohedano no ha dudado en responder que, en el caso de que volviera a casarse de nuevo con su marido, "por supuesto" invitaría a Rocío Carrasco a la boda, aunque no está segura de sí iría. Además, reconoce que los Ortega Cano tampoco podrían faltar en este día, y es que forman parte de su familia: "Lo ves raro, pero es que yo no vería un día así sin mi gente, no entraría en mí".

Cambiando de tema, Rosario hablado sin tapujos sobre el ciberacoso que ella misma ha sufrido, empatizando con Ana María Aldón ya que ha pasado por una situación parecida: "Absolutamente nadie tiene derecho a maltratar o a ajusticiar a una persona o una situación, porque no estás en los zapatos de esa persona, no sabes por qué ha hecho eso, por qué ha reaccionado así. Yo lo que sé es que a mí me gustaría que a todos los míos les fuera bien, que fueran felices".

Y es que la cantante, al igual que Shakira, reconoce que para sobrellevar un mal momento amoroso, se vuelca en la música: "Cuando tengo una crisis compongo. Me salen muy buenas baladas. Me desahogo y me gusta mucho cuando compongo alguna letra veo que no solamente yo he sufrido algo así, hay mucha gente que lo hace suyo y eso es importante. Creo que a todos nos mueve y nos duele lo mismo".

Rosario confiesa que su profesión ha sido su bastón en los malos momentos que ha vivido: "La música me dio la luz en un momento horroroso en mi vida y sinceramente fue mejor que un psicólogo, mejor que un gimnasio. Para mí las ganas de vivir me las dio la música".

Finalmente, la cantante ha hecho referencia a su tía, Rocío Jurado, de quien dice que, de estar aquí, la entendería a la perfección: "Todos los míos me entienden y eso me gusta. Ella imponía. Y es que es verdad que era, y valga la 'rebundancia', muy de verdad. Ella era muy auténtica".