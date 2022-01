Rosario Mohedano deja claro que siempre es buen momento para homenajear a su tía, Rocío Jurado

MADRID, 28 (CHANCE)

Rosario Mohedano ha estado bastante 'malita' tras contagiarse de la Covid, pero lo cierto es que ya hace varios días que cumplió su cuarentena y qué mejor plan para este jueves para disfrutar por todo lo alto de la libertad de nuevo. Para ello, la cantante ha apostado por la mejor compañía, Rosa Benito, su madre y uno de los principales apoyos en su vida.

Como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado a Rosario por toda la polémica que hay servida encima de la mesa sobre si participará o no en el concierto que ha convocado su prima, Rocío Carrasco, el próximo 8 de marzo para homenajear a su tía, Rocío Jurado.

Atenta a las preguntas de los reporteros, Rosario ha explicado que: "Yo ya he dicho lo que tenía que decir, no sé ni qué artistas van, me preguntáis a mí y no sé nada. Ya dije que no, por ahora no sé nada. Yo creo que no están llamando todavía a nadie". De esta manera zanjaba la polémica que hay en los medios sobre si presencia o no.

Y es que todo aquel que haya disfrutado de un concierto o espectáculo de Rosario Mohedano sabrá que siempre que la cantante se sube encima del escenario homenajea a su tía, Rocío Jurado. Y no precisamente porque le haga continuamente guiños, sino porque sus gestos, su forma de mirar a su público, el respeto hacía ellos y hasta su voz es el vivo retrato de 'La más grande'.

Además, Rosario ha recalcado de nuevo que: "Yo cada vez que me subo a un escenario me encanta porque es mi profesión, cantar canciones de mi tía, lo hago siempre que me subo, siempre tengo un guiño para ella" y finaliza el tema asegurando que: "Mi tía se merece todos los honores".

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano, que siempre se ha mantenido al margen de la rumorología y especulaciones, está cansada de que su nombre se pronuncie en todo lo relativo a su prima, Rocío Carrasco, con la que nunca ha dejado de tener buena relación, porque nunca ha participado en esto y su verdadera profesión es la música.